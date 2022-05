– Tészták kóstolásával kezdtünk, feleségemnek kifejezetten tetszettek a színes verziók. Én azért néhánynál találtam némi állagbeli kivetnivalót. A csiliket a végére hagytuk, hogy ne nyomják el a többi minta ízét. Az adott termék domináns összetevőjére koncentráltunk, hogy az ízében, illatában megjelenik-e. A legtöbb terméket jónak találtuk, de voltak kiemelkedőek. A szószoknál, szörpöknél, lekvároknál is találkoztunk nem megfelelő állagú késztermékkel – fejtette ki a kapuvári ízvadász.

– Nagy öröm nekem, hogy meghívást kaptam a vaktesztre. Hatalmas élmény volt, hogy egyszerre több mint százféle terméket kóstolhattam meg. Azt éreztem, hogy mivel ez egy verseny, nagyon különlegeset szerettek volna sokan csinálni, de nem biztos, hogy mindig az lesz a nyerő, amibe mindent is bele akartak tenni. Mi is gyakran mérettetjük meg a kenyereinket és arra jöttünk rá, hogy nem kell túlcifrázni. Egy egyszerű, de minőségi búzacipót sokkal többre értékelnek. Bevallom, több kedvencem is lett a termékpalettáról, a kóstolás végére hat-hét olyan termék maradt, ami mély nyomot hagyott bennem és biztos szívesen vásárolnék belőlük – fogalmazott Vajda Péter. – Én is fiatalon lettem vállalkozó, így bele tudom képzelni magam azok helyébe, akik elkészítik az első szörpjüket vagy csiliszószukat. Kitartás, rengeteg tapasztalat és tanulás kell ahhoz, hogy minőségi terméket állítsunk elő. Azt tapasztaljuk, egyre nagyobb igény van a termelői árukra és mi is ezeket vadásszuk.

A Magyar Ízek Versenye szervezői külön szervezték a csiliszószokhoz a zsűrit, a mézekhez, a lekvárokhoz, sajtokhoz a kóstolókat. Lesznek átfedések, de az igazi értékeket a speciális szakértők fogják megmutatni. A zsűri elnöke ezúttal Rauf Sven Tamás – Gasztrokibic -, aki a Rauf cukrászda tulajdonosa, gasztroblogger és egy most induló Közéleti Éttermiség sorozat egyik műsorvezetője. A zsűriben helyet kapott többek között még a győri Krúdy Gyula vendéglátóipari technikum tanára, Bochkorék és a Kisalföld szerkesztősége is.