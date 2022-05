Épp egy éve mutattuk be Gülch Szabolcsot. A győri szerparancsnok több mint hatszáz jelentkezőt megelőzve nyerte meg a BioTechUSA Magyarország 2020 legnagyobb átalakulója verseny fogyás kategóriáját. Nemcsak megszabadult a túlsúlytól, de életmódot váltott és a mozgás lett a szenvedélye. Blogot indított sorstársai bátorítására, majd megszerezte az edzői képesítést. Támogatja a hozzá fordulókat, köztük Lakó Sándort, aki tavaly augusztusban kereste meg.

"A cipőmet alig tudtam bekötni"

– Akkor már 151 kiló voltam – mesélte a Kisalföldnek az 53 éves rábacsécsényi vállalkozó, aki napjai legnagyobb részét földmunkagépen tölti. – Tudtam, hogy ez nem mehet így tovább. Gyógyszert szedtem a cukromra, a vérnyomásomra, a cipőmet alig tudtam bekötni, az unokámat meg utol se értem. Tavaly januárban tettem meg az első bátortalan lépéseket, de fél év elteltével be kellett látnom, hogy egyedül nem megy. Amitől megszabadultam, idővel visszajött. Megkerestem Szabit, aki aztán összeismertetett Virgivel. Akkor változott meg az életem. A legutóbbi laborleletet látva az orvosom azt mondta, ennél jobban nem is lehetnék. – Csak fejben kellett eldönteni, és kitartani – mondja mosolyogva Szabi és Virgi, akik nagyon büszkék Sanyira.

Edzés közben.

Hűtőrazzia első lépésben

A közös munka hűtőrazziával kezdődött. Lemondani semmiről sem kellett, egy kis reformmal a sajt, a szalonna és a nagypapa gyengéi, a pörkölt és a nokedli is maradhattak az étlapon. – Rendszertelenül étkezett. Ami napközben kimaradt, este pótolta, és akkor már nem is nagyon válogatott – emeli ki Virgi, és hozzáteszi: manapság sokan elkövetik ezt a hibát, ráadásul vizet is alig isznak. – Lecseréltünk pár alapanyagot, könnyen dobozolható, egészséges ételeket állítottunk össze grammra kiszámolva. Sanyi felesége is odatette magát, hiszen a bevásárlás, a főzés az ő reszortja. Rajta múlt, mi kerül az asztalra.

– Bár a sportban nem követtek, mára az egész család étkezése megváltozott. Eleinte nekem külön bevásároltak, de most már azt eszik, amit én. Megkóstolták, és rájöttek, hogy egy egészséges recept nem ront az élményen – magyarázza Sanyi, aztán a mozgásra terelődik a szó. – Azt hittem, fáradt leszek hozzá, de bírtam. Tényleg csak akarni kellett. A cukrom 17-ről lement 4,8-ra, fittebbnek érzem magam. Nem mondom, kellett hozzá elszántság. Munka után legszívesebben leheveredtem volna, ehelyett átöltöztem és mentem Győrbe edzeni Szabival, akár hetente háromszor-négyszer. Utólag persze sosem bántam, a mozgás kikapcsolt, egész más az a fáradtság.

Fotók: Nagy Gábor

30 kiló

Szabi és Virgi nem megértésből bólogat, pontosan tudják, Sanyi min megy keresztül. Virgi is az utóbbi pár évben alakult át, 30 kilót fogyott. Tőle nem állt távol a mozgás, egykor kalapácsvető volt, csapatsportokat űzött. Amikor látták a változást és a tanácsát kérték, akkor döntötte el, hogy elsajátítja az ehhez szükséges tudást és profivá képezte magát.

Szabi célja, hogy minél több túlsúlyost lecsábítson a konditerembe és felnyissa a szemüket: nincs lehetetlen. Sanyinak fél évbe telt, mire ezt meg merte lépni. Az alapozó edzéseket a Barátság parkban tartották. Kitűnő a helyszín, és az eszközök használatáért sem kell fizetni. De ma már ő is gátlások nélkül megy a terembe, főleg azért, mert mindenütt elismerő tekintetekkel és segítőkészséggel találkozott. Nyoma sem volt a kényelmetlenségnek, amitől annyira tartott.