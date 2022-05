Pető Péter közlése szerint jövő szombaton a program családi kocogással indul. A résztvevőket a kora reggeli óráktól már várja az első alkalommal megrendezendő Natúrparki piac a Vízi Kultúrháznál, ahol a térség helyi őstermelői, kézműves vállalkozói mutatják be termékeiket. A kocogást követően vízi és szárazföldi túrák indulnak a Szent Kristóf híd lábától.

A közlemény szerint a rendezvény célja az, hogy közelebb vigyék az emberekhez a vízi sportokat, így a kenuzást vagy a supozást. A családi napon mászófal és extrém kerékpárpálya is várja a látogatókat, de lesz játszóház is. A rendezvényen fellép a Serény Magyarok népzenekar és a Dzsungel könyve szereplői is megelevenednek a Theatrum ad Flexum előadásában. A családi napon való részvétel előzetes regisztrációhoz, emellett a hét évnél idősebbek számára egyszeri 1500 forint regisztrációs díj megfizetéséhez kötött.