Az utolsó tekerős hajókürt erőteljes hangjának megszólaltatásával indul a nap és egyben az Aktív Családi Majálist megnyitó Falutekergő, vidám családi kocogás május 21-én reggel 9 órakor Kisbodakon, de a programsorozathoz kapcsolódó I. Natúrparki Piac már a kora reggeli óráktól várja a látogatókat. A térség helyi őstermelőinek, kézműves vállalkozóinak termékeit felvonultató látványos, jó hangulatú vásár kiváló lehetőséget nyújt arra is, hogy a családok ott reggelizzenek a szabadban.

A kocogás után, 10 órától délelőtti és délutáni turnusokban indulnak vízi- és szárazföldi túrák a Kristóf-híd lábától a páratlan szépségű, néhol egészen vadregényes természeti környezetben.

De nem kell megijedni, nem kell profi evezősnek lenni, ha valaki kenuba szállna, hiszen a családi nap lényege éppen az, hogy közelebb hozzák, vagy ha kell, néhány lépésben megtanítsák a gyerekeknek és felnőtteknek ezeknek a sporteszközöknek a használatát. Így tehát kenu, a belső tavakon sup, e-bike, bicikli várja az érkezőket, de gyalogos túrák is indulnak, azokat pedig, akik szeretik feszegetni a határaikat, mászófal és extrém kerékpárpálya várja. A legkisebbek játszóházban tölthetik el az időt, de a nap folyamán zenei programokkal is készülnek a szervezők. Fellép a Serény Magyarok népzenekar, majd a Dzsungel könyve szereplői is megelevenednek a Theatrum ad Flexum előadásában.

A családi napon való részvétel előzetes regisztrációhoz, illetve hét éves kor felett 1500 Ft/fő regisztrációs díj megfizetéséhez kötött, amiért cserébe a kilátogatók részt vehetnek a futáson, minden vezetett túrán, kipróbálhatják az extrém sportpályákat, a belső tavakon a sup-ot, használhatják a játszóudvar eszközeit, részt vehetnek a termelői piacon és a kulturális programokon, sőt még egy karkötőt és egy tányér ínyenc szürke marha gulyást is kapnak ebédre!

A felsorolt lehetőségeken túl a regisztrációs díj magában foglalja a vezetett túrákon való részvételt is, amennyiben azon a vendég saját sporteszközét használja. Amennyiben ahhoz kerékpárt, vagy kenut bérel, azokért kell díjat fizetni. Kerékpáronként 1500 Ft, e-bike esetén 2500 Ft, míg kenu esetén 2000 Ft/kenu összeget. A kenuhoz jàrnak az evezők, és a mentőmellènyek is.

A rendezvény 7 éves kor alatt ingyenes!

A rendezvény pontos helyszíne, illetve bázisa a kisbodaki Vízi Kultúrház melletti terület, parkolni a töltés oldalában kijelölt parkolóhelyeken lehet majd, illetve – aki teheti – annak ajánlott biciklivel érkezni.