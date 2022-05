Móricz István 2019-ben, hosszú évtizedek kihagyása után tért vissza a versenysporthoz. Talán ez annyira nem is lenne meglepő, de ő mindezt 82 éves korában tette. Aki ismeri a ma 85 éves öregurat, ezen minden bizonnyal kevésbé csodálkozik. Szép kora ellenére rendkívül jó memóriának és egészségnek örvend, akarat­ereje, kitartása példaértékű, már-már – nekem fiatalként is – irigylésre méltó.

A kerti munka is edz

Kicsattanó örömmel fogadja az interjúfelkérést, részletes útbaigazítás mellett, hogyan találjuk meg szigetközi otthonát. S bár negyedórával hamarabb érkezünk, már az utcán vár, integetve, hogy hogyan és hol parkoljunk le. Még mielőtt tollat ragadnék, javasolja, körbevezet a kertben. Közben csatlakozik felesége is a bemutatkozó körhöz. Több évtizedes hárs és diófa alatt haladunk el, hatalmasra nőtt cseresznyefa – mely idén a madaraknak ontja bőségesen az eledelt – vet árnyékot a tágas udvarra. Van itt bőven munka, állapítjuk meg. Csodás gyümölcsöskert öleli körbe a szépen gondozott zöldségest. Minden megterem itt, ami az idős házaspárnak szükséges.

– Évekkel ezelőtt még nagyobb kertet műveltünk, de ez is ad bőven munkát – magyarázza Pista bácsi, aki a kert illatos virágaira is felhívja a figyelmet. Kedves felesége büszkén mutatja a kert egyik ékét, a hatalmas pipacsokat, de sorra járunk az illatosabbnál illatosabb bazsarózsák, jázminok között is. Igazi csodakert, melyen érződik a szerető-féltő odafigyelés. – Éppen a minap a Kisalföldben olvastam, hogy májusban ne nyírjunk füvet, hagyjuk meg méhlegelőnek – folytatja vendéglátónk, megjegyezve, pedig a fűnyírás is kiváló edzés. Aztán bepillantást nyerhetünk az egykori istállóból kialakított edzőterem-műhelybe. Pista bácsi itt eszkábált saját részre edzésre alkalmas eszközöket, s biza ide vonul vissza, ha a saját maga által összeállított edzési terv szerint mozogni kíván.

Gyermekkora is sportosan telt

Na de meddig is vezethető vissza ez a szép pályafutás? Erről is kérdezzük a szépkorú atlétát: – Pünkösdvasárnap születtem 1937-ben. Édesanyám a telefongyárban dolgozott, amikor édesapámat elvitték a Don-kanyarba katonaként, a Pápa melletti nagymamámhoz költöztettek négyéves koromban. Nagyanyám szava járása volt, aki nem dolgozik, ne is egyék. Ötévesen már libát legeltettem, az aratásnál segédkeztem. Dolgozni muszáj volt, mindegy, mekkora voltál. Nyolc­éves koromban hozott vissza édesanyám Budapestre, amikorra apám is hazatért a frontról. A fővárosban egy kis szuterén lakásban laktunk, viszont hatalmas udvarral rendelkezett. A szomszéd kölykökkel ez volt az „edzőtermünk”, itt szaladgáltunk, de Fradi-meccsekre is jártunk. Sajnos nem sokkal a háború után azonban kiderült, szívbillentyű-tágulásom van, ami miatt eltiltottak a sporttól. Örök izgő-mozgóként ezt nehezen viseltem – emlékezik az idős atléta.

István otthonában külön falat szentelt az elismeréseknek, érmeknek, trófeáknak. Fotók: Kerekes István

Sokat olvasott

Pista bácsi, mint meséli, egy fél vagyont költött olvasnivalóra, főként a sportújságokért rajongott. Talán ennek is köszönheti, hogy a fenti diagnózis hosszú távon nem riasztotta el a sportolástól: – A Nemzeti Sport elődjében, a Népsportban olvastam, hogy aki hasonló betegséggel küzd, mint én, annak érdemes fokozatosan elkezdenie mozogni. Apám, aki egyébként pékként dolgozott, birkózóként is megmérette magát. Benevezett engem egy Spartakiádra, az 1000 méteres futásra és a súlylökésre. Olyan jól sikerült, hogy dobogós lettem, és fel is figyelt rám egy futóedző, aki javasolta, járjak el az edzései­re. Futkostam hát, 1952-től rendszeresen részt vettem edzéseken, havonta kaptunk edzéstervet. A súlylökés mikéntjét egyébként a Képes Sport egy számából tanultam meg, amelyben képeken ábrázolták a helyes technikát – részletezi.

Fővárosi évek

Móricz István a budapesti Szent István Gimnázium diákjaként is atletizált, s bár vonzotta a kémia – szívesen kísérletezett édesanyja konyhájában – és a történelem, amit akár egyetemi szinten is folytatott volna, oroszból „meghúzták”. – Az egyetem helyett elmentem lakatosinasnak. Ez éppen az 1956-os forradalom idejére esett, amikor a képzés is elmaradt, úgy kellett 1957-ben vizsgát tenni. Az akkori Klement Gottwald (korábban Ganz) Villamossági Gyárban helyezkedtem el, de novemberben már be is hívtak katonának. Hegyeshalomba vittek két évre határőrnek, itt ismerkedtem meg a feleségemmel. A katonaság alatt szerveztem versenyeket, futómérkőzéseket, labdarúgómeccseket – folytatja történetét Pista bácsi.

A Móricz házaspár 1961-től 1982-ig Budapesten élt a szülői házban. 1980-ban kezdtek el Kerepesen építkezni, szinte maguk emelték fel a leendő otthonukat. Pista bácsi a Magyar Postánál helyezkedett el karbantartóként, majd innen ment nyugdíjba 1997-ben. Addig a munka és az építkezés, gyermeknevelés – két fiuk született – mellett nem jutott idő a versenysportra, továbbá többször is gerincsérvvel küzdött, ami harmadszorra műtéttel végződött. A sportolás azonban soha nem maradhatott ki az életéből, sokat biciklizett, úszott, és a mozgás szeretetével megfertőzte a kollégáit is.

Konditeremben.

Szigetköz otthon

1998-ban költöztek Kimlére, előtte az Őrségben, Héderváron és Ásványrárón is nézelődtek új otthon után. Amint már említettük, sok munkát ad az idős házaspárnak a családi ház. Az idős úr vágja a fát a téli szezonban, hiszen nincs gázfűtés.

– Az idősebbik fiam hívta fel a figyelmem, hogy az én korosztályom számára is szerveznek versenyeket. Ez 2019-ben volt. Akkor be is neveztem egy országos versenyre. Sajnos a korosztályomnak kevés megmérettetés van, pedig többször is próbára tenném magam – térünk át a néhány éve újraindult pályafutására.

A sport jó tanítómester

A Mosonmagyaróvári Atlétikai Club 85 éves versenyzője napi rendszerességgel kocog, erősít, sokat kerékpározik a Győr–Kimle, Kimle–Mosonmagyar­óvár távon, és súlylökést gyakorol. Saját maga állítja össze az edzésterveket, de számíthat Szitás László atlétikaedző útmutatásaira is. Nincs olyan verseny, ahonnan ne térne vissza éremmel. 2020-ban a Szenior Fedettpályás Bajnokságon M80 távolugrás kategóriában országos első helyezést, a 2021. évi Szenior Atlétika Bajnokságon súlylökésben 2., gerelyhajításban 3. helyezést szerzett.

– Készülök a nyári versenyre, ahogy arra is, hogy jövőre már egy újabb korcsoportban, a 85–90 évesek között mérethetem meg magam. Célom, hogy a saját eredményeimet javítsam. Továbbá hogy akár százéves koromig is versenyezhessek – mondja mosolyogva az idős sportoló.

– A sport megtanít arra, hogy tiszteljük az ellenfelet, de alázatra, szorgalomra és az akaraterő fontosságára is – vallja Móricz István, aki a maga által papírra vetett edzéstervvel naponta két órát is sportol, karbantartva egészségét is.

Móricz István sok sportágat kipróbált, de a súlylökés a nagy kedvenc. Az udvaron is lehet gyakorolni.

Az Év Masters Sportolója

Móricz István korábbi években már többször volt jelölt a Városi Sportgála keretében az Év Masters Sportolója címre. Idén Balaskó Milánnal, a Szenyor Kerékpáros Szabad­idő Sport Egyesület tagjával „versengett”. A bírálóbizottság végül Móricz Istvánnak ítélte az elismerést. Különlegesség, hogy Mosonmagyaróvár legidősebb sportolója éppen 85. születésnapján vehette át a kitüntetést, Segesvári Zsolt műsorvezető kérdéseire rendkívüli humorral és frissességgel válaszolva.

