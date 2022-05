Maja, Brutus, Démon, Sherlock, Bodza és társaik mutatkoztak be szombaton a Lengyári úti kutyaiskolában. Persze nem mindig volt ínyükre a feladat, az ülj vezényszóra való engedelmeskedés helyett izgalmasabbnak tűnt az illatozó marhapörkölt nyomába eredni. Merthogy a Lajta Dogcentrum Kutyaiskolában szervezett programon többen – főként a civil szervezetek képviselői – fakanalat is ragadtak.

A kertbarátoknál főtt a gombás-májas pörkölt, a kapuvári Montanus Kutyakiképző Iskolából érkezők szarvasból készítettek ételt, a nagycsaládosok gulyáslevessel kínálták a zsűrit, míg az Ipartelepi Lakosok Egyesületénél székelykáposzta várta az érdeklődőket. A Scotti Team üstjénél egy család szorgoskodott, Szigetváriéknak az unokák is besegítettek.

– Tíz éve szerveztünk először nyílt napot a Lajta Dogcentrum Kutyaiskolában. A járvány után ismét vártuk a kutyák iránt érdeklődőket – avatott be Varga Csaba, a Lajta Dogcentrum Kutyaiskola és Sportegyesület alelnöke és vezető oktatója. Mint elmondta, jelenleg a kutyaiskolának mintegy ötven törzstagja van, amihez még hozzájönnek a tanfolyamosok, idén 30-an iratkoztak be a tízalkalmas képzésekre. A szakmai vezető szerint összetartó a kutyás társaság, havonta találkoznak, de sokat kirándulnak is együtt, például hamarosan Szombathelyre utaznak.

A rendezvényen ügyességi pályán is kipróbálhatták magukat a házi kedvencek. Fotó: Kerekes István

Iváncsics János mosonmagyaróvári alpolgármester köszönetet mondott a Dogcentrum vezetőinek a szervezésért és azért, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartásra. Egyébként ez lesz várhatóan a szeptembertől újrainduló Nyugdíjas Egyetem első témája is. Mindenesetre a szombati rendezvényen már a legifjabb kutyatartókat is megszólították a szervezők. Rajz- és fotópályázatot hirdettek Kutyám és én címmel, amelyre 128 pályamunka érkezett. Az ovisoknál Pénzes Luca, az 1–2. osztályos korcsoportban Varga Róza és Gráf János Áron, a 3–4. osztályosoknál Varga Natália lett aranyérmes, míg Gerber Léna fotóját ítélték a legjobbnak.

A kutyaszépségversenyre interneten hatvanan neveztek, ott Tonomár András német juhászkutyája, Connie nyert. A helyszínen nyolcvanöt négylábú versengett. Kölyök kategóriában első díjat érdemelt ki Roni, Horváth Zsuzsanna ónémet juhászkutyája, aki egyben a Pünkösdi kutyakirály címet is elvihette. A kanok között Lévai Alexandra Sütije, a szukák között pedig Bukovics Maja Mütyürje győzedelmeskedett.