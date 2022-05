Az egykori közönségkedvenc, ma már az ETO-nál edzőként dolgozó Nicsenko elmondta, húga két kisgyerekükkel Kijevben, a házuk alagsorában, abban a fitneszteremben élt, amit korábban a férjével nyitottak, s 18 éves lánya, Jelizaveta, valamint a futballista és felesége szülei pedig épp abban a városban, Herszonban vannak, ahol több lakóházat is találat ért.

Az aggódó édesapa kilátásába helyezte , hogy személyesen megy el a lányáért:

"Nehéz nem a családomra gondolni, a munkába menekülök, a foci kicsit eltereli a figyelmemet. Amúgy ha más megoldás nem lesz, lehet, magam indulok útnak, s idehozom Ukrajnából a lányomékat."

Minden kockázatot vállat

Nos az egykori kiváló labdarúgó tényleg útnak indult, annak a kockázatát is vállalva, hogy baja esik, vagy nem engedik vissza a határon, s elhozta Győrbe a 18 éves gyermekét.

"Két napig tartott az út, ezerkétszáz kilométert utaztam, de megérte" – meséli Nicsenko, aki nem a magyar-ukrán határon keresztül jutott el a háború sújtotta szomszédos országba. "Keresztül utaztam Románián, majd a Moldovánál léptem be Ukrajnába. Ott találkoztam a lányommal, mert neki ez közelebb volt Herszonhoz, ahol a háború kitörésekor lakott. El sem tudom mondani, mennyire jó volt újra találkozni, s átölelni. Persze aztán igyekeznünk kellett visszafelé, ami nem volt egyszerű feladat."

Apát és lányát ugyanis feltartóztatták az ukrán határon.

"Direkt a magyar útlevelemmel mentem, persze a nevem alapján egyből kiszúrták a származásom. Bevallom, nagyon megijedtem, mert harminc percre félreállítottak bennünket. Életem egyik leghosszabb és legrosszabb félórája volt."

Az ukrán elnök elrendelte a sorkatonák, tartalékosok katonai szolgálatra való behívását, s megtiltotta a 18-60 év közötti férfiaknak, hogy elhagyják az országot.

"Végül elengedtek bennünket. Óriási kő esett le a szívemről, amikor átléphettük a határt. Onnantól már csak haza kellett érnünk Győrbe, ami szerencsésen sikerült" – tette hozzá Nicsenko, aki azt is elárulta, szülei ott maradtak Herszonban, de tudomása szerint nincsenek veszélyben, a település most orosz irányítás alatt van.

"A lányom szerint egy hét volt nagyon veszélyes, akkor több rakéta is becsapódott különböző épületekbe. Szerencsére sem őt, sem a szüleimet nem érte baj, s most nincsenek harcok Herszonban. Korábban azt gondoltam, pár napig tarthat ez a háború, ma már úgy vélem, elhúzódhatnak a harcok. Senki nem tudja, mi lesz az orosz invázió vége. Abban viszont mindenki egyetért, hogy az lenne a legjobb, ha minél előbb befejeződnének a harcok. Ne legyen több halálos áldozat, egyezzenek meg a felek. Szomorú, hogy manapság ilyen előfordulhat, és ártatlan emberek veszítik életüket. Nagyon szomorú vagyok, ennek a háborúnak nem szabadott volna kitörnie... "

Kezdőrúgás ajándékba

Nicsenko a napokban ünnepelhette – már lányával együtt Győrben – ötvenegyedik születésnapját. Klubja, az ETO kellemes meglepetéssel köszöntötte egykori kiváló játékosát.

Az ETO egykori kiváló támadója nemrég kezdőrúgást kapott klubjától születésnapjára ajándékba.

"Én végezhettem el az ETO-Fradi kupameccs kezdőrúgását, s mivel mindkét egyesülethez ezer szál köt, nagyon jól esett a gesztus" – fogalmazott a volt gólerős csatár, aki szeretné, ha a győri csapat is újra az élvonalban szerepelne.

"Nekem most Győr, az ETO az otthonom. Több korosztálynál is lehettem tréner, jelenleg Király József mellett a harmadosztályú csapat asszisztensedzője vagyok. Úgy érzem elégedett lehetek. A tulajdonosváltással pedig nagyobb lehet az esély, hogy újra NB I-es legyen az ETO. Ennek a klubnak ugyanis a legmagasabb osztályban a helye."

Edzőként tért vissza egykori csapatához

Igor Nicsenko a magyar élvonal egyik legsikeresebb külföldi játékosának mondhatja magát. Az NB I-ben 255 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 97 gólt szerzett. A Ferencvárossal és a Dunaferrel is magyar bajnoki címet szerzett.

Szovjet, majd ukrán élvonalbeli csapatok után került Magyarországra, s 1995 nyarán igazolta le a Stadler gárdája. Hamar igazolta, hogy jó választás volt, hiszen az akasztói gárdában sorra rugdosta a gólokat, majdnem egygólos átlagot tudott felmutatni az élvonalban. Akasztóról a Ferencvároshoz szerződött, majd a Dunaferrel nyert bajnokságot. 2001-ben szerződött Győrbe, ahol nyolcvanhárom bajnokin huszonnégy találatig jutott.

A magyarországi karrier befejezésével Nicsenko hazatért Ukrajnába, ahol pár évet még játszott szülővárosában, majd - miután már többször szóba került - végül visszatért Magyarországra, s edzőként kezdett el dolgozni.

A legenda szerint 1995 januárjában a később hatalmas sztárrá váló Andrij Sevcsenko is próbajátékon járt Akasztón, de a magas, ám szögletesnek vélt játékost hazazavarták, mondván hogy jöjjön vissza ha megtanult focizni. Helyette a négy fejjel kisebb Igor Nicsenkót igazolták le. Az azóta már elhunyt Stadler József cáfolta hogy Sevcsenko valaha is Akasztón járt volna, Nicsenko azonban később gólkirály lett.

Az egykori csatár 2012-ben a Győri ETO NB II-es csapatánál lett másodedző, majd a nagycsapatnál pályaedző. A 2015/2016-os idényben az NB III-as Jászberényi FC edzője volt, majd a Pápa U17-es, egy évvel később a város NB III-as együttesét dirigálta, majd visszatért Győrbe, s jelenleg a harmadosztályban szereplő ETO Akadémia asszisztens edzője.

Névjegy

Név: Igor Hrihorovics Nicsenko

Születési dátum: 1971. április 18.

Születési hely: Herszon, Szovjetunió (ma: Ukrajna)

Állampolgárság: ukrán

Magasság: 177 cm

Poszt: csatár

Profi klubjai, mérkőzések és gólok száma:

1989-1990 Podolje Hmelnickij 35 (11)

1990–1992 Metalliszt Harkov 27 (0)

1992-1992 Krisztal Herszon 15 (9)

1992–1995 Ukrajna Krivbasz Krivij Rih 79 (24)

1995–1996 Stadler 22 (16)

1996–1998 Ferencváros 66 (32)

1998–2001 1957-2000 Dunaferr 84 (25)

2001–2004 1957-2000 Győri ETO 83 (24)

2005-2005 Zakarpattya

2005–2006 Krisztal Herszon