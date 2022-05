Az árak szinte minden fronton emelkedtek, így igencsak a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha külföldre utaznánk. – Az áremelkedésnek több oka van. A valutaárfolyam, a repülők esetében az üzemanyagárak drágulása, de szinte mindennek nőtt a beszerzési ára a szállodákban is – mondta érdeklődésünkre Micsinai János, a győri ÉTK Print Utazási Iroda vezetője. – Hazánkban korábban van vége az iskolának, Európa többi részén egészen júliusig tart a tanidő. Így nálunk, nyugodtan mondhatjuk, ahogy vége az iskolának, azonnal utazunk.

Micsinai János, a győri ÉTK Print Utazási Iroda vezetője tapasztalatai szerint a gyermekes családok az all inclusive ellátást, míg a fiatalok a reggeli és félpanziós lehetőségeket keresik. Fotó: Rákóczy ÁdámMicsinai János lapunknak elmondta: – Az emberek továbbra is a nyolc nap, hét éjszaka; a tizenegy nap, tíz éjszaka és a tizenkét nap, tizenegy éjszaka közül választanak elsősorban. A gyermekes családok továbbra is az all inclusive ellátást, míg a fiatalok a reggeli és félpanziós lehetőségeket keresik.

Forgalomcsökkenés

A mosonmagyaróvári Mágia Tours utazásiiroda-ügyvezetője, Németh Rudolf szerint az árak a first minute árakhoz képest csaknem húsz-huszonöt százalékkal emelkedtek. Ha valaki novemberben, decemberben foglalt, óriási kedvezményekben részesült, de most pluszköltségek terhelik az utazásokat.

– Gyakorlatilag, amit ma eladhatsz, ne halaszd holnapra elv szerint történtek a foglalások – mondta. – Új és meglepetés úti célok nálunk nem jelentek meg, elsősorban Görögország, Törökország, Egyiptom a legkedveltebbek. Jó évet zárnak az utazási irodák, de a 2019-es évhez viszonyítva még így is húszszázalékos forgalomcsökkenés figyelhető meg. Hozzátette: két kedvelt időszak van az utazás szempontjából, az egyik június eleje, a tanév végén, a másik pedig augusztus vége.

Szabadabban nyaralunk

A Covid után nagyon megindultak a foglalások, sokkal szabadabban nyaralhatunk nyáron. Ezt érzi a soproni Blaguss Utazási Iroda is.

– Az őszi-téli egzotikus foglalások még nem indultak be, az emberek elsősorban a közelebbi időpontokra, nyárra fókuszálnak – mesélte Németh Csilla irodavezető.

A Covid után nagyon meglódultak a foglalások, sokkal szabadabban nyaralhatunk nyáron. Ezt érzi a soproni Blaguss Utazási Iroda is. Felvételünkön Németh Csilla irodavezető. Fotó: Máthé Daniella

Szempont a kényelem

– A repülős nyaralások közül a spanyol, a görög és a török tengerpart a keresett, míg autóval elsősorban Olaszországba és Horvátországba utaznak az emberek. Az árak tovább emelkedtek, beleértve az utazás, a szállás, a biztosítás díjait is. A nyári hónapok közül a június közepe és július a csúcsszezon – fogalmazott az irodavezető, hozzátéve: a legtöbben továbbra is a kényelemre törekszenek, komplett utazási csomagokat vásárolnak. Általában hét éjszakát kérnek, kivéve a távolabbi országokat, például a Kanári-szigetekre általában a tíz éjszakát részesítik előnyben.

COVID után – Eltérő utazási szabályok

Európán belül érvényes a 270 napos szabály a második oltástól számítva. Az uniós oltási igazolás jó, ha mindig kéznél van, hiszen sok országban nemcsak a beutazáshoz kérik, hanem látványosságok, nevezetességek megtekintéséhez is. Ne csak nyomtatott, hanem telefonos verzióban is legyen nálunk. Az oltási kártya szabályai az Európán kívüli országokban teljesen változóak, az Egyesült Államokba például két oltás és friss antigénteszt szükséges, míg Mexikóba és Dominikára ma már nem kérnek semmit. Az utazók elsősorban a konzuli szolgálat honlapján tájékozódhatnak a legfrissebb szabályokról.