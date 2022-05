Közel kétszázan előre regisztráltak, de a nap végére a résztvevők száma elérte a 250 főt. Átlagosan mindenki legalább két-három analízisen vett részt, az orvosok és védőnők több mint ötszáz vizsgálatot végeztek el.

A település első egészségnapját drogprevenció, érdekes szakmai előadások, a Sudár Birtok természetes termékei és Buza Anita ingyenes próbamasszázsa is színesítette.

- Közel kétszázan regisztráltak, és mindenki legalább két-három vizsgálatra. Azonban a nap folyamán sokan érkeztek olyanok is, akiknek nem volt időpontjuk, szerencsére őket is tudták fogadni az orvosok, nővérek. Nagyszentjános településsel szoros a kapcsolatunk, ott már szerveztek egy sikeres egészségnapot. Ezen felbuzdulva mi is szükségét láttuk Vámosszabadin - fejtette ki lapunknak Illés Klaudia, családsegítő, aki a részvevők számából arra következtet, nem ez lesz az utolsó hasonló kezdeményezésük.

Az anyajegyszűrés, koleszterin, vércukor mérés volt a legnépszerűbb az allergiavizsgálat mellett a Vámosszabadi Egészségnapon.

Forrás: Nagy Gábor / Kisalföld

- Koleszterin, vércukorszint mérésen már voltam. Illetve prosztata vizsgálaton is, amihez csak egy csepp véremet kellett adnom. Minden gyorsan és precízen ment, jó a szervezés és nagyon kedvesek a nővérek - vélekedett Tóth Géza a tüdőszűrő busz mellett várakozva.

Számítógépes talpvizsgálatra több szülő is elhozta a gyermekét.

- Eddig még egyik gyermekemnél sem volt szükség lúdtalpbetétre, de a rendszeres ellenőrzésben hiszek. Ha már itt vannak helyben a profi szakemberek, úgy gondoltam érdemes lenne az ortopéd orvosnak ellenőrizni a talpukat - fogalmazott Sipos-Szigeti Ildikó, akinek két iskolás gyermeke, Bianka és Marcell állt a speciális szkennerre.

Forrás: Nagy Gábor / Kisalföld

Emellett hallás,-, és látásvizsgálaton is részt vehettek a jelentkezők, utóbbinál szemüvegrendelési lehetőség is volt. Az anyajegyszűrés, koleszterin, vércukor mérés volt a legnépszerűbb az allergiavizsgálat mellett. De volt lehetőség húgysavszint, vérnyomás, légzésfunkció mérésre is. Akit érdekelt megtudhatta a BMA, azaz a testösszetételét, amit az izomtömeg és testzsír arányából kapunk meg. A BMI-t, pedig a testsúly és testmagasság arányából állapították meg, melyhez a páciensek kaptak egy iránymutatást a napi szükséges kalória mennyiséghez is.

Tüdőszűrésre is volt lehetőségük a program résztvevőinek.

Forrás: Nagy Gábor / Kisalföld

- Nagyon örültem, hogy ilyen hasznos programokat szerveznek Vámosszabadin. Könnyebbség nekünk, hogy egy helyben van minden és magunk választhattuk meg az időpontot. A hallás és a látásviszgálat mellett kipróbáltam a masszázst is - fejtette ki lapunknak Molnár Julianna, a nyugdíjas klub tagja.

A vizsgálatok ideje alatt több programon is részt vehettek a látogatók: a Sudár Birtok Gyógynövényfarm jóvoltából gyógyhatású termékeket és gyógynövényalapú teákat lehet vásárolni. Buza Anita masszőr ingyenes próba masszázst biztosított, az OrtoProfil gyógyászati és segédeszköz bolt is kitelepült. Dr. Horváth Eszter gyermekgyógyász „ Mit tegyek, mit ne” gyermekkori sürgősségi esetek című előadását tartotta meg az iskola tantermében, majd Varga Edit szociálterapeuta “Feszültségoldás, relaxáció” témakörben beszélt az érdeklődőknek. Számos drogprevenciós és egészségfejlesztő kiadvánnyal is készültek a szervezők a lelki egészség standnál.