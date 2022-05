Egy híján 150 rozsdamentes acéllapocska készült el a faluban született gyerekek nevével, amit a szülők csemetéikkel közösen helyeztek a kőfalra. Szépen gyűltek az aprók az édességes becsületkasszába is, aminek a bevételét a Nagyszentjánosi Baba-Mama Klub egy kültéri pelenkázóra szánja. A programdús délután folyamán plüssmacik is hullottak az égből, a legügyesebbek haza is vihettek magukkal egyet-egyet.