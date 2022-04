Az utóbbi néhány évben indult nagy és sikeres útjára ez a technológia. Egy olyan speciális felületi bevonatot eredményező eljárásról van szó, amely estében könnyedén szabályozható a festék rétegvastagsága is. Korábban az oldószeres festékek használatával nem sikerült mindig a kívánt hatást elérni, ezzel az új megoldással viszont már nem kell ilyen problémákkal szembesülnünk. A porfestés, vagy más néven szinterezés nem más, mint egy olyan speciális felületi bevonatot képező folyamat, amely során a festékpornak töltést adnak, így a fém egyszerűen magához vonzza a szemcséket. Autóipartól az építészetig mára már mindenhol jelen van ez az eljárás – nézzük, milyen előnyökkel jár ez a felületkezelési módszer.

Célkeresztben a környezet védelme

A módszer bemutatása előtt szeretnénk egy fontos dolgot tisztázni, kiemelni és leszögezni. Az oldószeres eljárással szemben a porfestés esetében egy lényegesen környezetkímélőbb megoldásról van szó, hiszen itt semmiféle oldószer nem kerül felhasználásra. Ez egy nagyon fontos szempont, mivel ezen a területen is alapvető célkitűzésünknek tekinthetjük Földünk védelmét. A poliészterből felépülő módszernél ráadásul nem vész kárba felesleg sem, teljes, szinte száz százalékos tapadás érhető el a műanyagpor és a fém anyaga között. Tartós és minőségi bevonatot érhetünk így el, amely a legszélsőségesebb időjárási viszonyoknak is ellenáll. További pozitívum, hogy kiemelkedően egyenletes felhordás valósítható meg a szinterezéssel. Alkalmazásával vonzó optikai hatásokat is kialakíthatunk, ellenálló a savakkal és a lúgokkal szemben, valamint az sem mellékes, hogy több mint kétszáz fokig hőálló. Tökéletesen véd a különböző felületeken esetlegesen felbukkanó korróziótól is. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a lehető legstrapabíróbb megoldások közé tartozik ez az eljárás – éppen ezért annyira népszerű.

Nincs száradási idő

A hagyományos kivitelezési lehetőségekkel szemben következő előnyként meg kell említenünk azt is, hogy ennél a festési módszernél nem kell számolnunk a száradási idővel sem. Igen, jól hallottad! Nem kell attól félni, hogy a gyermek, vagy egy arra tévedő, óvatlan felnőtt összekeni, elmaszatolja a friss festést. Nincs ilyen veszély. Bármilyen anyaghoz kiválóan használható: üveg-, fém- és fafelületek esetében is nyugodt szívvel választhatjuk ezt a felületkezelési módszert. A pontos és alapos előkészítést figyelembe véve az egyik jelenleg ismert legjobb technológiáról van szó, a porfestés ár esetében nem kell hatalmas összegekre felkészülnünk, sőt ellenkezőleg, igen baráti és elérhető áron alkalmazhatjuk ezt a megoldási lehetőséget. Autóink esetében a kerekek és számos alkatrész bevonata készül így, de a nyílászárók, ablakok és ajtók, egyes bútorok festését, tehát összegezve bármilyen használati tárgyunk „színezését” a legköltséghatékonyabb módon tudjuk elérni ezzel a technológiával. Érdemes kipróbálni: bátran kijelenthetjük, nem fogunk csalódni. Porfestésre fel!