Bodor Réka egy olyan időszakban szerzett építészmérnök diplomát, amikor az építőipar csúcsot dönt, az építkezési kedv pedig egyre csak nő. Véleménye szerint ez a feszített időszak kedvező az újonnan végzettek számára, hiszen ő is szinte azonnal el tudott helyezkedni szakmájában. Kifejtette: „A munka világában rengeteg új dolgot, programot, folyamatot kell megtanulnunk, de így most talán egy kicsit gyorsabban kell felvennünk a ritmust. Mindenképpen szerencsésnek mondanám ezt az időszakot, hiszen megkönnyítette a munkába állás mielőbbi lehetőségét.” Bodor Réka jelenleg főként kis- és középületek tervezésében, műszaki rajzolásában vesz részt: „Változatos munkámnak köszönhetően nap mint nap új tapasztalatokkal gazdagodom. Szeretem a tervezési folyamatokban rejlő kreatív részeket és a műszaki tartalom előállításában rejlő kihívásokat.”

Bár a nemek közötti arány egyre kiegyenlítettebb az építészmérnök szakmában, mégis alapvetően inkább férfias hivatásnak számít. Arra a kérdésre, hogy milyen út vezetett a Széchenyi István Egyetem építészmérnök szakáig, Bodor Réka elmondta: „Veszprémi gimnáziumi éveim végén kezdtem el igazán azon gondolkodni mi is leszek, ha nagy leszek. Mindig is szerettem barkácsolni, rajzolni, saját készítésű kis tárgyakat és ajándékokat csinálni. Így került elő az építész szakma egy esti családi beszélgetés során. Hamar vonzóvá vált sokrétűsége, megtetszett, hogy az építészet hogyan ötvözi a művészetet és a mérnöki ismereteket. Így döntöttem emellett a hivatás mellett.”

A szentgáli lánynak aztán Győrre és a Széchenyi István Egyetemre esett a választása. Mint mondta, ez már magától értetődő döntés volt számára, hiszen a campus jó hírnevén túl az építészképzés családias környezete és hangulata is nagyon tetszett neki. A Széchenyi István Egyetem egyik kultikus épülete az Építész Műteremház, amelyet az egykori trafóházból alakítottak ki, országosan is egyedülálló „bölcsőt” létrehozva az építész hallgatóknak, akiknek itt 0–24 órában van lehetőségük együtt tanulni, tervezni, kapcsolatokat építeni. Az épület Bodor Réka egyetemi éveinek is meghatározó helyszíne lett: „Az Építész Műteremház az itteni építészképzés szíve-lelke. Lehetőséget ad arra, hogy közösen tanuljunk, fejlődjünk, és persze szórakozzunk. A mai napig szívesen gondolok vissza az ott eltöltött előadásokra, makettezésekre, jóízű beszélgetésekre és koncertekre. Amikor Győrben járok, mindig visszalátogatok ide.”

A családias hangulat mellett oktatói is jelentős hatással voltak rá. Hangsúlyozta, hogy a képzésben részt vevő tanárok mindannyian nagymértékben hozzájárultak szakmai fejlődéséhez: „Külön köszönettel tartozom Zétényi Zsófiának, aki konzulensként hatalmas szakmai segítséget nyújtott diplomamunkám elkészítésénél, illetve Czigány Tamásnak és Bach Péternek, akik mindig szívügyükként tekintenek a győri építészképzésre.”



Bodor Réka úgy látja, hogy a győri építészképzés az ott töltött évei alatt is folyamatosan fejlődött. Az oktatók igyekeztek mindig naprakész szakmai tudást, és változatos oktatási módszereket alkalmazni. A diplomaszerzés óta is tartja a kapcsolatot szaktársaival, mindig számíthat rájuk szakmai kérdésekben is. Ezek a kapcsolatok segítettek neki gyakornoki helyet találni, majd a diploma megszerzését követően elhelyezkedni.

Arra a kérdésre, hogy mint építészmérnök, van-e olyan vágya, melyet szeretne megvalósítani, megtervezni, Bodor Réka elmondta: „Nehéz kérdés. A tanulmányaim során többféle épületet terveztem a kis családi háztól a középületig, de számomra a nagy álom, hogy a szülőfalum számára tervezhessek. A szentgáli közösség mindig is meghatározó szerepet töltött be az életemben, és ezt egyszer szeretném viszonozni a szakmám segítségével.” Hozzátette: „A néptánc kiskorom óta életem szerves része. Megtanított a hagyományok fenntartására, ápolására, megőrzésére és a kis aktív közösségek fontosságára. Ezeket a szemléleteket igyekszem a munkámba is beépíteni. Szeretnék olyan épületeket tervezni melyek ezeket a látásmódokat képviselik.”