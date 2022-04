GYŐR

BorPont Piknik 2022. 04. 23., szombat, 18 óra, Olimpiai Sportpark

Ismét megszervezzük legkedvesebb tavaszi rendezvényünket, a BorPont Pikniket, ahol egy fedett sétáló kóstoló keretében újra találkozhatunk, beszélgethetünk és borozgathatunk – pont úgy, mint az őszi Októborfeszten.40+ borászat, 250+ bor – hazai és nemzetközi pincészetek. Ahogy már megszokhattátok, csak minőségi borokat hozunk el nektek, abból is a legjobbakat. Lesznek nagy kedvencek, új pincészetek, tavaszi friss fehérek, külföldi különlegességek, csúcsvörösborok, krémes pezsgők és persze meglepetéstételek is.

A sajtfalatokat kedvenc szomszédunk, a Mindenki Örömére csapata hozza, a szalámikóstoló pedig a Gasztrofil Kolbász Manufaktúrától érkezik.Az aranyszabály, hogy minden pohár bor mellé egy pohár vizet is kell inni, ezért Szigetközi Friss Vízzel is készülünk.A fergeteges hangulatról a borok mellett a Hoppáré zenekar fog gondoskodni.A Kávébajusz pedig kiváló kávékkal tesz róla, hogy hosszú legyen az éjszaka. Kóstolópoharakról gondoskodunk a rendezvény ideje alatt. Elővételes jegyár: 9800 Ft, helyszíni jegyár: 11.500 Ft. A belépőjegy tartalmazza a korlátlan borkóstolást, az ásványvizet, valamint a sajt- és szalámifalatokat.

ELŐADÁS

Papírvirágok

04. 23., szombat, 18 óra

Újvárosi Művelődési Ház

Egon Wolff drámája a Spirit Színház előadásában.

Szereplők: Szitás Barbara és Kós Mátyás. Rendező: Szitás Barbara.

Mi más lehetne fontosabb az életben, mint szeretni és szeretve lenni? Egy magányos, szeretetre éhes nő és egy fiatalember története, akit befogad az utcáról az otthonába a jómódú asszony. Két teljesen különböző világ találkozása, két boldogtalan, sérült lélek kétségbeesett próbálkozása egy emberibb lét kialakítására. A társadalmi, mentális és korkülönbség azonban nem vezethet semmi jóra... A vég csak hátborzongató lehet.A dél-amerikai drámairodalom egyik legismertebb alkotása, amelyből film is készült. A jegyek ára egységesen: 3000 Ft. Jegyek az előadás előtt a helyszínen (Újvárosi Művelődési Ház, Győr, Liget u. 55., tel.: 96/315-317) vagy elővételben a házban, illetve a Látogatóközpont/Tourinform Győr irodájában (Győr, Baross út 21., tel.: 96/311-771) válthatók.

KONCERT

ABBA-show

04. 23., szombat, 19 óra, Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

Polyák Lilla és Janza Kata zenekaros nagykoncertje

Az évtizedek elteltével is széles körben ismert és kedvelt ABBA együttes örökzöld slágereit adja elő Janza Kata és Polyák Lilla. A produkció során felcsendülnek a legismertebb slágerek, melyek minden generáció számára minőségi szórakoztatást nyújtanak. A színésznők extravagáns ruhája és koreográfiája is a ʼ70-es évek diszkókorszakába repítik vissza a közönséget. A minőségi szórakozásról a Sturcz Szmollbend 8 tagú zenekara gondoskodik. Jegyek: I. kategória: 7500 Ft, II. kategória: 6500 Ft.

ESTI KORNÉL

04. 23., szombat, 20 óra, Rómer-ház

Az Esti Kornél a március közepén megjelenő legújabb, hatodik nagylemezével indul tavaszi turnéra. A 15 éves fennállását egy dupla Akvárium NagyHall-beli koncerttel ünneplő zenekar az új dalok mellett a régi kedvencekből is válogat majd a koncerten. A hatodik nagylemezét bemutató fesztiválkedvenc Esti Kornél zenekar a Rómer-házban! Vendég: Grabovski. Kapunyitás: 20.00.

Jegyek: Early Bird: 2400 Ft, kedvezményes elővételes: 2900 Ft, normál: 3400 Ft.

Halász Judit-koncert

04. 24., vasárnap, 11 óra, Vaskakas Bábszínház

Az előadáson Halász Judit egyedülálló pályafutásának legnépszerűbb alkotásait hallhatja a közönség. Jegyár: 3000 Ft.

SZEN

04. 20–21–22–23.Bridge Hallgatói és Oktatói Klub

Groove Coverage

04. 22., péntek, 17 óra

Moonlight Shadow, Poison, The End – ha neked is azonnal beugranak ezek a számok, akkor áprilisban ott a helyed a SZEN Feszten.

2022-ben 2 nemzetközi fellépővel is találkozhatunk a Bridge Hallgatói és Oktatói Klub színpadán.Cascada mellett szintén a 2000-es évek nagy neve, a Groove Coverage zenekar is fellép.

Cascada

04. 23., szombat, 17 óra

Cascada is fellép Győrben a 2022-es SZEN Feszten! Az előadó, aki a 2000-es években felforgatta az egész világot. Aki énekelt a karácsonyról, az érintésről, a fájdalomról és még sorolhatnánk.

Road zenekar

04. 23., szombat, 17 óra

Áprilisban Győrben is találkozhatsz velük, ha kilátogatsz a SZEN Fesztiválra! A Road a hazai rockéletben az egyik legaktívabb formáció, amely lemezeladás és koncertlátogatottság tekintetében is igen sikeres. Paddy and the Rats04. 23., szombat, 17 óraTáncolni és tombolni fogunk velük Győrben, a SZEN-en is! Az őszinte, hamisítatlan kocsmazene hazai nagykövetei, a Paddy and the Rats a világ számos táján hívja eszeveszett tombolásra és táncra a közönséget. Ivan & The Parazol, Azahriah Desh, Metzker Viktória, Willcox, Yamina, Valmar, Golyó-buli, Soulwave és még sokan mások…

EGYÉB

Keresd a Nőt Győrben!

04. 23., szombat, 14 óra, Széchenyi tér

Ismerje meg Győrt a nőalakokon keresztül!Belvárosi sétánkat úgy vezetjük a hangulatos barokk műemlékek között, hogy a Nő kerül a középpontba. Különböző korok, ismert, érdekes élettörténetű hölgyek, számos színes történet Győrhöz és látnivalóihoz kapcsolódva. Új történetekkel és meglepetéssel is készülünk! Részvételi díj: 4000 Ft. Nyugdíjas, diák, pedagógus: 3000 Ft. Találkozás: Széchenyi tér, Mária-oszlop. Regisztráció itt.

Meddig lehet tűrni és elfogadni? Kapcsolataink hatása az egészségünkre és a jellemfejlődésünkre

04. 23., szombat, 17 óra

Új Kezdet Életmódközpont, 9028 Győr, Soproni u. 31.

Az Új Kezdet Életmódközpont által szervezett tavaszi előadás-sorozat második előadását Antal Judit mentálhigiénés tanácsadó és lelkigondozó tartja. Az előadás ingyenesen látogatható.

Tótisztítás a Föld napja alkalmából

04. 23., szombat, 14 óra, Gorkijvárosi tavak

Tótisztítási akciót szerveznek a Föld napja alkalmából a FILO-Pont Győr önkéntesei. Gyülekező a gorkijvárosi hulladékudvarral szemben (Győr, Nép u. 78.). Vízálló cipő és az adott időjáráshoz illő öltözet szükséges. Zsákokat adnak. Gumikesztyűket korlátozott számban tudnak biztosítani. Az ökológiai akcióról a következő e-mail-címen lehet érdeklődni: [email protected]

GYŐRSÖVÉNYHÁZ

IV. Kilátónap

04. 23., szombat, 12 óra

Fricke-kilátó

12.00 Kilátófutás (gyülekező az önkormányzatnál).

13.00 Ebéd (csak helyben fogyasztás).

14.00 Teofil – A csokigyáros – édességosztó show-műsor gyerekeknek.

15.00 Sorversenyek, lufihajtogatás.

17.00 László Attila, a Csillag születik harmadik szériájának győztese.

18.00 Tóth Gábor zenekara, buli 22 óráig.

JÁNOSSOMORJA

„Kettőskereszt vagy amit akartok”

04. 22., péntek, 18 óra, Balassi Bálint Művelődési Ház

Dombóvári István önálló estje. Műsorvezető: Bellus István. Jegyek 4190 Ft-ért kaphatók a helyszínen, vagy online.

31. Jánossomorjai Dartsverseny

04. 23., szombat, 14.30 óra, Balassi Bálint Művelődési Ház

Amatőr egyéni verseny. A versenyen részt vehetnek amatőr játékosok, szabadidőkártyás játékosok, valamint igazolt játékosok NB III-ig bezárólag.

Játéknem: 501DO amatőr-egyéni.Nevezés 14.30, kezdés 15 órakor. Érdeklődés: Kajtár György, tel.: 06-70/944-2009. E-mail: [email protected]

SOPRON

ELŐADÁS

Tánc világnapja – gálaest

04. 23., szombat, 18 óra, Liszt-központ

Április 29. a tánc világnapja. A jeles dátum alkalmat ad a soproni tánccsoportoknak, egyesületeknek, hogy együtt ünnepeljék a táncot. Táncolunk a szívünk ritmusára, a szél zúgására, a madárdalra, a dobpergésre, a kedvenc zenénkre. A tánc több, mint mozgássorozatok egymásutánja, testünk, lelkünk és szívünk is táncol, mikor zenére mozdulunk. Örömünk, szeretetünk és érzéseink mutatkoznak meg benne, ezért ünnep minden nap, amelyen táncolunk. Belépő: 700 Ft.

Cyla Turné 2.0

04. 25., hétfő, 19 óra, Liszt Terem

Cyla Turné – 2022

Piff anyukám, Cyla a Liszt Teremben április 25-én! Hallgasd meg a Cyla-sztorit élőben!Figyelj, anyukám, ez púpos lesz! Jegyek: elővételes 4000 Ft.

Habán kerámia – Egy zárt világ titkai

04. 22., péntek, 17 óra, Pékmúzeum

Reneszánsz kerámia- és porcelánfestő workshopok a Pékmúzeumban. A korongozott tányérra mintát tervezünk, majd festéssel díszítjük. Az alkotás előtt a Soproni Múzeum művészettörténésze, Krébesz Lili avatja be a résztvevőket a korszak díszítőművészetébe és mintakincsébe. Az alapanyagot és a festéshez szükséges eszközöket is a múzeum biztosítja. Javasoljuk, hogy műhelymunkára alkalmas ruházatban jöjjenek. Maximumlétszám 8 fő. Részvételi díj: 6000 Ft/fő/alkalom. A részvételhez előzetes regisztráció és jegyvétel szükséges.

A jegy megváltható a Macskakő Gyermekmúzeumban (Sopron, Szent György u. 12.).A foglalkozások helyszíne a Pékmúzeum (Sopron, Bécsi u. 5.).A helyszínen nincs lehetőség jegyvásárlásra! Jelentkezés és információ: Egresits Anita, tel.: 06-99/791-322, [email protected]

FERTŐD

Tavaszi díszkészítő workshop

04. 23., szombat, 9 óra, Kulturális és Szolgáltató Központ (Bartók Béla u. 5.)

A részvételi díj a választott dísztől függ. Előzetes jelentkezés szükséges a 06-70/381-1167-es telefonszámon.