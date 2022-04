Utánanéztünk a 10–15 százalékos drágulás okának

Javában tart a fagyiszezon. A győri Bécsi kávéház belvárosi üzletében 300 a kis gombóc (3,5–4 dkg) és 400 forint a nagy (5–7 dkg), de elképzelhető, hogy ezek az árak nem tartanak ki őszig.

– A tavalyi 350 forintos gombócárat kénytelenek voltunk emelni – mondta Bint Dóra, a kávéház üzletvezetője. – A tej hatósági áras, de – ahogy mindenkit – a drágulás bennünket is érint. A tejszín 35 százalékkal, a cukor 100–150 forinttal, a tölcsér 20–25 százalékkal, a papírpohár 35–40 százalékkal drágult tavaly­hoz képest. A fagylalt lelke, az import olasz fagylaltpaszta 30 százalékkal kerül többe, ami a szezon végéig – az árfolyam függvényében – tovább emelkedhet. Emellett csillagászati, 300 százalékos drágulást produkált a málna, duplájába kerül az eper, de felment az erdei gyümölcsök és a friss gyümölcsök ára is.

A vezető elmondta, hogy a vendéglátásra jellemző munkaerőhiánnyal küzdenek, és jelenleg is zajlik a fagylaltpultosok keresése, válogatása. A múlt évhez képest 10–15 százalékos béremelés történt a kávéházban, a bérek versenyképességét így is nehéz megőrizni. Mindehhez jön az energiaárak emelkedése.

Sopronban is négyszáz

A megújult, harmincéves születésnapjára készülő soproni Dömötöri cukrászdában is emelkedtek az árak. Egy gombóc 6 dekagrammos fagyiért 400 forintot kell fizetni. Dömötöri László, a cukrászda ügyvezetője és tulajdonosa azt mondja: az ár hallatán a helyiek kicsit meglepődnek, de a magyar és az osztrák vendégek is tisztában vannak vele, hogy mindenhol minden drágább. Az osztrák turista a járvány óta amúgy is egyre kevesebb, mivel Sopronba inkább az idősebb korosztály járt át, ők pedig az enyhítéseket követően is óvatosak maradtak.

Az Őrség Aranya

– Nyolcadik éve hazai gyártótól szerezzük be az olasz terméket – közölte Kettinger Éva, a mosonmagyaróvári Várkert kávézó egyik üzletvezetője.

A békebeli puncstól az Őrség aranyán keresztül a makadámdiós fügéig bőséges a választék, gombóca 390 forint.

Hódító krémvanília

A rábapatonai Tutti Élelmiszeripari Kft. 1986 óta gyártja szabadalmaztatott, egyedi fagylaltporait, amelyek ma már Csehországtól Afrikáig nagy népszerűségnek örvendenek.

– A közel hatvan íz közül kilenc-tíz a favorit, és a krémvanília a sztár – mondta Prohászka Andrea, a cég ügyvezetője. – Fagylaltalapanyagaink háromnegyede hazai piacon kel el, a többi külföldre megy. Áprilistól mi is kénytelenek voltunk árat emelni. A fagylaltpiacot jelenleg számos tényező, főként alapanyag­ár-emelkedés befolyásolja, amelyekre nekünk is reagálnunk kell.