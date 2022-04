A közleményben emlékeztettek: a programot 2019 nyarán indították. Kezdetben csak a nyári szünetben használhatták ki a kisiskolások a Kajla-útlevél adta lehetőségeket. Az évek alatt bővült a kedvezményes időszakok köre, először az őszi, tavaly a téli, és most már a tavaszi szünetben is ingyenesen utazhatnak az alsó tagozatosok. Tavaly mintegy 90 ezer Kajla-jegyet váltottak a MÁV-Volán-csoport járataira. Az ország szinte minden régiója népszerű volt, a diákok szívesen látogatták az ország nagyvárosait, kirándulóhelyeit - írták.

Idézték a közleményben Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőt, aki azt mondta: a Kajla-program azon túl, hogy kedvezményes utazást biztosít a családoknak, az aktív kikapcsolódás lehetőségét is ajánlja. A kormány a koronavírus-járvány ellenére sem állította le a turisztikai beruházásokat az elmúlt években, így nemcsak megújult szálláshelyek, hanem éttermek, múzeumok, várak és kastélyok, vagy például tanösvények is várják az utazókat, ezzel is támogatva a turizmussal foglalkozókat - mondta.

A Kajla-programban országszerte 500 helyszínen lehet az útlevélbe pecsétet gyűjteni vagy arra kedvezményt kapni. További információk a www.kajla.hu oldalon érhetők el.