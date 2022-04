A bécsi startup szcéna egyike Közép-Európa legsokoldalúbb és leggyorsabban növekvő startup közösségének. Fesztiválját, a ViennaUP-ot tavaly rendezték meg először a Bécsi Gazdasági Ügynökség kezdeményezésére. Már a regisztráció első órájában óriási érdeklődés övezte a rendezvényt, amely lehetőséget ad a résztvevőknek arra, hogy az aktuális témákat a legkülönbözőbb ágazatok szemszögéből vitassák meg, kapcsolatokat építsenek és a legjobbaktól inspirálódjanak. Az idei fesztivál 2022. május 27. és június 3. között lesz, és már lehet jelentkezni az egyes programokra. A több mint harminc konferencia, találkozó, workshop és előadás középpontjában az impact entrepreneurship, a smart city, az élettudományok, a kreatív iparágak és a fin tech áll, de természetesen lesz hackathon, pitching és coaching is.

A ViennaUP’22 keretében, 2022. május 30-31-én tartják a Smart City Summitot, ahol minden egyetlen nagy kérdés körül forog: mit kell tennünk ma azért, hogy városaink az unokáink számára is élhetőek legyenek? A tavalyi rendezvényen ötven országból 760-an vettek részt, a rendezvény keretében több bécsi kezdeményezést is bemutatnak.

A startup fesztivál másik nagy eseménye a Manufacturing Day – Gyártói Nap lesz június 1-jén, amelyhez egy pályázati felhívás is tartozik. A Bécsi Gazdasági Ügynökség és az EIT Manufacturing CLC East közös programja, a „Discover Vienna: Manufacturing Edition” keretében tizenöt közép- és kelet-európai startup és scale-up kap lehetőséget arra, hogy május 30. és június 3. között egy intenzív hetet töltsön el Bécsben és megismerje annak startup ökoszisztémáját és iparának főszereplőit. Ráadásul a program résztvevőinek nemcsak a tartózkodási és útiköltségét állják, de irodát is kapnak, valamint személyre szabott üzletfejlesztési és befektetési tanácsokat is. A kiválasztottak bemutatkozhatnak a Manufacturing Day BoostUp! East Finals programján és akár 300 ezer euró összértékű befektetési ajánlatot is kaphatnak.

A Discover Vienna: Manufacturing Edition programra a gyártószektorban működő, nyolc évnél fiatalabb cégek jelentkezhetnek 2022. május 3-ig, amelyek már túl vannak a prototípus fázison és sikeresen be lettek vezetve a saját országuk piacára.