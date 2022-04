A mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtárban április elején nyílt kiállítás dr. Kocsis Sándor és Steiner Rezsőné alkotásaiból. A tárlaton az érdeklődők különféle technikákkal díszített húsvéti tojásokat láthattak és megismerkedhettek a húsvéti ünnepkörhöz tartozó hagyományokkal, tradíciókkal. A kiállítást a néhai Lép Ferencné emlékének ajánlják: rendszerint a három alkotó együtt mutatta be munkáit. A Szent István Napok keretében hosszú évekig nyújtottak ízelítőt a tojásdíszítés fortélyaiból az érdeklődő közönségnek.



Ihlet a gödöllői tojásgyűjteményből



– A tojásdíszítést, tojásfestést jellemzően a lányok, asszonyok feladataként tartjuk számon. Hogy lett ez egy gépészmérnök szenvedélyévé?

– Tőlem gyermekként sem álltak távol az egyébként hagyományos női teendők. Szívesen kötöttem kesztyűt, sálat, egy kötőgépünk is volt, mellyel egy nap alatt elkészítettem magamnak egy pulóvert. Maga a tojásdíszítés ezen technikával 2007-ben fogott meg igazán. A gödöllői Grassalkovich-kastélyba látogatva csodálhattam meg az ott kiállított tojásgyűjteményt, közte áttört technikával díszítettek is voltak. Nem is tudtam elképzelni, hogy ezek hogyan készülhetnek, de megfordult a fejemben, hogy ilyet én is tudnék. Aztán Budapesten sikerült egy kis szerszámoskészletet vásárolnom, és azóta kísérletezem – avat be dr. Kocsis Sándor, aki 1959 májusában került a magyaróvári akadémia géptani tanszékére, miután a Budapesti Műszaki Egyetemen gépészmérnök-diplomát szerzett mezőgépész szakon. 1968-tól dolgozott a Lajta–Hanság Állami Gazdaságban, onnan ment nyugdíjba, miközben órát adott a mosonmagyaróvári és a gödöllői agrártudományi egyetem gépész karán is.

1998-ban csatlakozott a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesülethez, melynek élére 2003-ban választották meg. 2017-ig volt az egyesület elnöke. Nevéhez kötődik többek között Deák Ferenc, a „haza bölcse” emlékének ápolása a Lajta-parti városban, amit különösen a szívén viselt, hiszen egy szülőfaluban látták meg a napvilágot.

Precíz, finom munka



– Az áttört tojás nagyon precíz munkát, biztos kezet igényel. Sokat összetört, amíg rájött a fortélyokra?

– Nem esett még egy sem ki a kezemből, és össze is csak akkor törtem egyet, amikor éppen a Szent István Napokra pakoltam össze a kiállításra. A kezem még most is biztos, sajnos a szememmel van inkább bajom.



– Mindegyik tojással ugyanúgy lehet dolgozni, alkotni, ugyanúgy kell bánni?

– A libatojás a legalkalmasabb erre a módszerre, nagyszerűen lehet áttörni, az a legkönnyebben megmunkálható. A díszítés szépen elkészíthető rajta, ám a talp lefaragásánál már óvatosabbnak kell lennem, mert akkor jobban elrepedhet a felülete. A tojást a gömbös fejjel előfúrom, majd bővítem, nagyobbítom a motívumot. Miután a belsejét eltávolítom, mosogatószerrel átmosom, áttörlöm. Így szép törtfehér színe lesz. A mintát egy újabb fejjel simítom tökéletesre. Tyúktojással is kísérleteztem, az azonban könnyen törik, illetve a barna héjúval nem lehet olyan szépen dolgozni, fehéret meg kevésbé lehet már találni. Érdekesség, hogy díszítettem már strucctojást is, illetve most a napokban beszereztem két emutojást is, alig várom már, hogy kipróbálhassam. Utóbbiak egyébként zöld színűek, valamivel kisebbek, mint a struccé. Keresek egyébként libatojásokat is, ugyanis kifogytam most épp belőlük.



Inkább nyári időtöltés



– A tojásfestést, -díszítést hagyományosan a húsvéti ünnepkörhöz kötjük. Már említette, hogy a nyári fesztiválon szokta bemutatni munkáit. És mikor a legalkalmasabb az idő az ön által használt technikával? Hány óra alatt készülnek el ezek az alkotások?

– Rendszerint a nyári időszakban veszem elő a kis szerszámosládámat. Egy tojás áttörése, főleg, ha sok motívum van rajta, sok porral jár. Amikor még házban laktam, akkor a teraszomon zajlott a munka, most, hogy lakásba költöztünk, akkor az erkélyen dolgozom. Egy-egy tojás két-három nap alatt készül el, három-négy óránál naponta nem is tudok többet rajta dolgozni, hiszen rendkívüli figyelmet igényel ez a tevékenység.



Gyűjt mindent, ami a díszítéssel kapcsolatos



– Miként válogatja meg a motívumokat, díszeket, amik a tojásokra kerülnek?

– Gyűjtök mindent, ami a tojásfestés hagyományával kapcsolatos. A Kisalföldből, Zalai Hírlapból, a magazinokból mindig kivágom, ha tojásdíszítéssel kapcsolatos cikket találok. Ihletet adnak a rábaközi hímzések, a székelyföldi motívumok, de szakmámból adódóan gyakran geometriai formák is kerülnek rájuk a virágok, indák, szív motívumok mellett. Arra is figyelnem kell, hogy nem minden festett motívum ültethető át az általam kedvelt technikára, hiszen az is fontos, hogy a minta megmaradjon.



Keresztszemmel elsőként



– Ismer olyan alkotókat, akik hasonló módszerrel díszítenek?

– A megyében nem tudok senkiről, aki áttört technikával dolgozna tojásokkal. Az pedig bizonyára egyedi, hogy keresztszemes motívumokkal díszítem őket. Először kifúrom a kis lyukakat, majd színes fonallal, görbe tűvel varrom ki. Ilyen tojásokat én még sehol sem láttam!



– A városi könyvtárban nyílt kiállításon látható tojások kis fatalpakon állnak…

– Igen, szeretek „fázni”, a tojások talapzatát, a tányérokat magam esztergáltam.



Másoknak is megmutatja, hogyan készülnek



– Köszönöm, hogy megmutatta, hogy is készülnek ezek a különlegességek. Sokan kíváncsiak rá egyébként?

– A Szent István Napoknak rendszeres meghívottjaként sokan fordultak meg az asztalomnál. Szívesen mutatom meg a technikát bárkinek. Egy óvónői továbbképzőre is meghívtak korábban. Illetve most a könyvtári kiállításon például a Mosonmagyaróvári Szív Egyesület tagjainak bemutatót tartottam. Egyébként a használt eszközöket is láthatják a látogatók.



Névjegy

Dr. Kocsis Sándor nyugalmazott gépészmérnök. 1935. november 28-án, Söjtörön született. A Budapesti Műszaki Egyetemen 1959-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet mező- gépész szakon, majd a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia Géptani Tanszékén dolgozott egyetemi adjunktusi beosztásban. 1967-ben szerzett műszaki doktori címet sűrű sorú vetőgépek témakörben. A Ma- gyar Agrártudományi Egyesületben végzett munkájáért 1980- ban Szabó Gusztáv Emlékéremmel, majd 1990-ben Pro Re Rustica Promovenda éremmel tüntették ki. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusa 2019-ben gyémántdiploma adományozá- sával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét. A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület tagsága 2003-ban az egyesület elnökévé választotta. Mosonmagyaróvár önkormányzata 2011-ben Pro Urbe Mosonmagyaróvár díjat adományozott részére. Pedagógus feleségével két fiút neveltek fel, az idősebb szintén gépészmérnök, a fiatalabb pedagógus. Négy unokája van.