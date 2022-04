A Széchenyi István Egyetem és a Bookline együttműködése keretében a győri kampusz központi helyszínén, az Új Tudástér épület és a kollégiumok közötti területen található a Bookline Lapozó elnevezésű közterületi könyvespolca, amely a fenntarthatóság jegyében az olvasás élményét adja a Széchenyi István Egyetem hallgatóinak.

A Lapozó olyan, több funkciót ellátó könyvcserepont, ahol leadhatók a már kiolvasott könyvek, hogy azokat mások is elolvashassák, akár a helyszínen, akár kikölcsönözve. Lehetőség van arra is, hogy a számunkra érdekes olvasmányt magunkkal vigyük, megtartsuk, ebben az esetben csak annyit kérnek a szervezők, hogy egy-egy könyv leadásával magunk is járuljunk hozzá a gyűjtőpont bővüléséhez. A program célja, hogy a könyvek és a kultúra minél több emberhez eljusson, ezt az üzenetet közvetíti a Lapozó és ez olvasható a programban szereplő kötetekben elhelyezett könyvjelzőkön is: „Ez a könyv ingyenes, közös, és nem szeret olvasatlanul porosodni.”

A Lapozó nagyszerű lehetőség az egyetemisták számára, hiszen sok hallgató nem tudja magával hozni és tárolni könyveit kollégiumi szobájában. Mostantól lehetőségük nyílik arra, hogy ellátogatva a kampusz zöld övezetében megnyílt Lapozóhoz, kedvükre válogassanak, egymás között cserélgessék az izgalmas olvasmányokat.

A hallgatók az installáció telepítését követően hamar felfedezték és birtokba vették a Lapozót. Az újrahasznosítás tehát nemcsak költségkímélő, hanem közösségépítő hatással is bír, a köztéri könyvcserepont egy újabb találkozási hellyé válhat a kampuszon. Találkozzunk a Lapozónál! - áll a győri egyetem sajtóanyagában.