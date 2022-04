Új tárlókkal gazdagodik hamarosan a szanyi téglamúzeum. Rugli Dezső, a tulajdonos, folyamatosan rendezgeti gyűjteményét, mely egyre gyarapodik. Az ország minden pontjáról, de külföldről is kap téglákat, cserepeket, köveket. Külön vitrinbe kerülnek például a sérült téglák, és mindhez tartozik egy-egy történet is. – Elmesélem, milyen hibával készültek, mi az érdekességük. Ahogy sérült embertársainkat is tiszteljük, és ugyanolyan értékes embernek tartjuk, mint az egészségeseket, úgy becsülöm meg én is ezeket a ritka darabokat – mondta Rugli Dezső.

– Ez a múzeum soha nem jött volna létre, ha nincs a sok jó szándékú ember, akik rendelkezésemre bocsátották az anyagokat. Én pedig örömmel adom tovább az ismereteimet és mutatom meg a gyűjteményemet. Nagyon sok látogató jelentkezett már be erre az évre is. Nyugdíjascsoportok, baráti társaságok, szakmai egyesületek, de érkezik hozzám általános iskolai osztály is – újságolta Rugli Dezső. A múzeumtulajdonos nemrégen közzétette úgynevezett feliratos tégláinak listáját. Ezeken a készítő gyári munkások üzentek egymásnak. Leggyakrabban technikai észrevételeket, de olvashatók rajtuk szerelmes idézetek, illetve névsorok is. Azzal próbálkozott, hogy felkutatja a nevezettek leszármazottjait. Sikerrel járt. – Szinte mindüket megtaláltam. Helytörténészek segítségét kértem, és többé-kevésbé azonosítottam őket – jegyezte meg.

A múzeumba rendszeresen látogatnak el diákok. A felvételen csornai gyerekek hallgatják a tulajdonost. Fotó: Téglamúzeum

És ha már helytörténészek: Rugli Dezső úgy vélekedett egy korábbi nyilatkozatában, hogy három helyen érzi jól magát: a téglái között, a munkahelyén és a rábaközi helytörténészek között. Tagja ugyanis a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulatának, és rendszeresen részt vesz a csoport rendezvényein. – Nagyon jó társaság, ahol mindenki a valóságot mondja. Értékes emberekkel lehetek együtt, akik nagyszerű munkát végeznek és komoly életműveket alkotnak. Megtisztelő, hogy az én kiselőadásaimat is meghallgatják és érdekli őket a tevékenységem – tette hozzá.

Rugli Dezső lelkesen ápolja Szany szülöttje, Kokas Klára szellemi hagyatékát is. Szorgalmazta emléktábla állítását a szülőházán, illetve különböző emléktéglákkal tiszteleg a pedagógus előtt. – Nemzetközileg ismert zenepedagógus, nagyon nagy egyéniség, akit a szakma elismer, és módszerei ma is helytállóak – fejtette ki a szanyi múzeumalapító.