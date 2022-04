A kézművesség 2016-ban fordult komolyabbra az életében: – Kaptam egy kávékapszulából készült fülbevalót a barátnőmtől és ledöbbentett az anyaghasználat, a technika. Elkezdtem kísérletezni, hogy én tudnék-e ilyet csinálni. A tárgyak átalakulása nagyon érdekel, az a kreativitás, amivel valami egyedi és különleges születik. Mivel már apukája is biogazda volt és családjával is igyekeznek környezettudatosan élni, a kapszulából készült ékszerekkel az újrahasznosítás fontosságáról beszél.

Ismerősei bőven ellátják alapanyaggal. – Jó érzés nekik, hogy valami készül belőlük, szeretnek környezettudatosak lenni. Kiürítem, mosom és szárítom a kapszulákat, a zacc a komposztba vagy a virágokra kerül. A legbonyolultabb technika a rózsaalak, illetve a ragasztás: megtalálni az egyenetlen felületen az illeszkedő pontokat. Hatvan-hetvenféle kapszulával dolgozik, szeretné a lebomlót is kipróbálni, mert jókat hallott róla.

Bár Nagykovácsitól Kisújszállásig keresik, mégsem akar nagy üzletet csinálni és attól is ódzkodik, hogy bedarálja a lájkszámolgatás. – Alakulnak klassz együttműködések, de ez nekem önkifejezés, ezért fontosabb az alkotás maga. Sokkal jobban is követhetném a piacot, de határt szabok ennek. Legfrissebben az egyedi tervezés felé mozdult el, megkeresik olyan különleges elképzelésekkel, hogy kombináljon csokipapírt is a kapszulával, vagy épp menyasszonyi ékszert készítsen.

Másik szerelme átadni a technikákat és a szemléletet iskolai órákon, workshopokon vagy táborok alkalmával. – Annyi hulladék van és annyi ötlet. Az alkotás meditatív tevékenység. Az egészséges gyerekeknél kibontakozik a kreativitás, a sérült gyerekeknél sokat segít a koncentrációban, fejleszti a türelmet és a finommotorikát. Az önértékeléshez is ad, ha megtapasztalja, mit képes létrehozni. Nem beszélve arról, hogy a gyerekek mint a szivacs szívják magukba a környezetvédelmet, és adnak tanácsokat a felnőtteknek.