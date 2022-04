A győri Kovács Ferencnek nehéz gyermekkora volt, éveken át állami gondozottként nevelkedett. Felnőttként is sok nehézséggel kellett szembenéznie, rendezni lakhatását és felszámolni hajléktalan életmódját. A férfi idővel szakmát és jogosítványt szerzett, életében a rend helyreállt. Megoldódtak a lakáskörülményei, szerető családra talált és munkaviszonyt létesített. Sajnos a hajléktalanságból kilábalt férfinál az elmúlt év nyarán egészségügyi panaszok jelentkeztek.

– Elzáródott a bal lábamban a főütőér, ötven métert nem tudtam megtenni – mondta lapunknak.

Kovács Ferenc a Jóakarat hídján keresztül kapott anyagi segítséget sérvműtétre.

Forrás: Huszár Gábor / Kisalföld

A gyógyszeres beavatkozás nem segített, mindenképp műteni kellett a végtagi ütőerek szűkülete miatt. Harminc centiméter hosszan felvágták, hogy a beavatkozást sikeresen elvégezzék. A lábadozási időszak alatt a műtéti hegben hasfali gyengeség jelentkezett és 1,5 centi hosszan sérv keletkezett. Panaszai fokozódtak, jobb lágyékhajlatában lágyéksérvet diagnosztizáltak. Fájdalmai napról napra erősebbek. A sérvek miatt nem tud dolgozni, szeptember óta nincs bevétele. Idén állami intézményben biztosan nem műtenék meg, viszont ő szeretne mielőbb, még ebben az évben dolgozni.



– Tb-támogatott egynapos sebészeti beavatkozással meg tudnának műteni, mindennek utánajártam. Sajnos a megtakarított, spórolt pénzem kevés erre, mivel a több hónapja tartó munkanélküliség miatt párom és két közösen nevelt gyermekünk létfenntartását is ebből a pénzből tudtam csak fedezni. Könnyű fizikai munkára is jelentkeztem, de az üzemorvos az állapotom miatt nem tartott alkalmasnak. Nagy segítség számomra a támogatás, nekem most az életet jelenti és azt, hogy a műtéti beavatkozást követően újra dolgozni tudnék – fejezte be Kovács Ferenc.