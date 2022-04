Az Auxner testvérpár által vezetett Royal Kolibri Hiphop Tánciskola 2017 szeptembere óta képviseli a hiphopot és az utcai táncokat Mosonmagyar- óváron, továbbá a hiphopkultúrát népszerűsíti megyénkben. Az egyesület alapítói és egyben tanárai, Auxner Péter és Auxner Bianka már közel 15 éve versenyszerűen táncolnak és jelenleg is indulnak párbajokon és táncversenyeken. Ebben a tanévben az egyesület versenyszakosztálya 18 táncosból áll, köztük meglévő és új tagok egyaránt vannak. Az új versenyzők 2 éve táncolnak az egyesületnél, a legtapasztaltabb versenyzők pedig már 3–5 éve a Royal Kolibri oszlopos tagjai.

Kiteljesedés a táncban

– A tánc mindegyik versenyző életének szerves részét képezi és az a sport, művészet, amiben ki tudnak teljesedni, ami során jól érzik magukat. Mondhatni, hogy a hiphoptánc a közös szenvedélyünk, ennek élünk és nincs annál jobb, mikor olyan emberekkel táncolhatunk együtt, akikkel meg tudjuk osztani a szenvedélyünket. Ezáltal egy összetartó baráti társasággá válik a versenycsapat, akik egymást biztatják, támogatják és segítik – hangsúlyozta Auxner Bianka, a Royal Kolibri TSE elnöke.

Egyben sport is

Az edzők az edzéseken arra törekednek, hogy egyfajta biztonságos teret biztosítsanak, ahol csak a zene, a tánc és a csapat van jelen. Egy hely, ahol megfeledkezhetnek egy-két órára a gondokról, a nehézségekről, a negatív hatásokról. Emellett a versenyzőknek a tánc egyben sport is. A felkészülés során nemcsak fizikálisan, hanem mentálisan is erősítik őket az edzők, a mozgás és zene összhangja pedig fejleszti a kognitív képességeiket, ami pozitív hatással van a tanulmányaikra is.

Kitartóan edzettek

A versenycsoport elsődleges célja az volt, hogy kijusson a világ egyik legnagyobb bajnokságára, a Dance Star World Finalsre, amit minden évben május végén Horvátországban (Porecben) rendeznek meg. A selejtezőkön nemzetközi bírói gárda van jelen, akik a különböző táncstílusok leghíresebb és kimagasló képviselői. Ahhoz, hogy részt tudjon valaki venni a világbajnokságon, először a selejtezőn kell bizonyítani. Az ott elért pontszám határozza meg, hogy az adott produkció kijut-e a döntőbe, és azon belül amatőr vagy profi kategóriába kerül.

– A Royal Kolibri versenyzői összesen hat produkcióval indultak a magyarországi és a szlovákiai selejtezőn: Molnár Fanni mini urban dance szóló, Régely Anna felnőtt urban dance szóló, Auxner Péter felnőtt urban dance szóló, Hor- váth Boglárka & Nádudvari Martin junior urban dance duó, Lil Kolibris gyerek urban dance csoport és The Bond felnőtt urban dance csoport. Mindkét selejtezőn 250–350 produkció indult és mindegyik kategó- riában erős mezőnnyel kellett megküzdeniük, de az egye- sület mindegyik versenyszá- ma sikeresen kvalifikálta ma- gát – tudtuk meg a táncpedagógustól.

Bianka hozzátette: hatalmas boldogság volt a versenycsapatnak, az edzőknek és a szülőknek a selejtezőn elért eredmények és a kvalifikálás a világbajnokságra. Főleg azért, mert a Covid-járvány miatt az elmúlt 2 évben nem volt lehetőség a versenyzésre és nem is tudtak a korlátozások miatt tánctermi próbákat tartani. Másrészt teljesen új csapattal indultak és rövid idejük volt visszarázódni a versenyzésbe és összeszokniuk. Keményen és kitartóan edzettek az elmúlt fél évben, ezért a győzelem és a siker hírére mindenki örömkönnyekben tört ki. Másrészt hatalmas megtiszteltetés számukra, hogy Mosonmagyar- óvárt és Magyarországot képviselhetik ezen a rangos és híres nemzetközi versenyen, amin több ezer táncos vesz részt közel 60 országból.

A világbajnokságon való részvétel több ezer eurós költségekkel jár, ami jelenleg az egyesületet és a versenyzők szüleit terheli. Az egyesület vezetői éppen ezért cégeket, vállalatokat, vállalkozókat és szervezeteket keresnek, akik támogatnák ezt a fiatal, tehetséges és elszánt csapatot.

Eredmények. Profi kategóriában Molnár Fanni (mini szóló) 2. helyezést, Auxner Péter (felnőtt szóló) 1. helyezést és a legjobb férfi táncos különdíját, a The Bond felnőttcsoport 1. helyezést ért el. Az amatőr kategóriában Régely Anna (felnőtt szóló) negyedik, Horváth Boglárka és Nádudvari Martin (juniorduó) ötödik, a Lil Kolibris gyerekcsoport első helyen végzett.