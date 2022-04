– Honnan ered az érdeklődése az állatok iránt?

– Gyerekkoromban minden állatot hazavittem, amit találtam az utcán. Mindegy, hogy kis- egérről, madárról, cicáról vagy kutyáról volt szó. Egy nagyon emlékezetes történetem van. Olyan öt-hat éves lehettem, amikor egy sérült harkályt vittem haza. Eldöntöttem, hogy megmentem és elneveztem Tóbiásnak, de a mai napig nem tudom, hogy hím vagy nőstény volt. A balatoni nyaralónkba mindig vittük magunkkal Tóbiást, amikor pedig egészséges lett, rendszerint kiengedtem a kalitkából, és a „Tóbiás csit-csit!” hívószóra mindig hazajött. Ez így ment két éven keresztül, majd egyszer csak Tóbiás nem jött vissza. Ez katasztrófa volt számomra. Eltelt egy kis idő és Tóbiás végül megjelent a mandulafánkon, de nem egyedül! Jött bemutatni a családját. Ott töltöttek egy kis időt, majd elszálltak és többet nem láttam.

Kinyílt a világ

– Mikor kezdett el kutyákkal foglalkozni?

– A szüleim gyerekként nem engedték, hogy legyen saját kutyám, így már felnőtt voltam, amikor lett egy. Kezdetben csak a „régimódi” kutyatartásban voltak kutyáink. Tehát be- és kimehettek a lakásból, de úgy komolyabban nem foglalkoztunk velük. Majd egy baleset következtében fel kellett adnom a sportolást. Azon kaptam magam, hogy nem tudom, mit kezdjek magammal. Próbálkoztam úszással és futással, de nem fogott meg egyik sem. Aztán akkor jött az áttörés, amikor 2014-ben megkaptam Amyt a páromtól. Elkezdtem vele kutyaiskolába járni, ami által megnyílt egy világ és megváltoztatta a kutyázással kapcsolatos elképzeléseimet és gondolataimat. Rádöbbentem, hogy ezekkel az élőlényekkel milyen kapcsolatot és harmóniát lehet kialakítani.

– Vele talált rá a dog dancing műfajra?

– Jártam a tréningekre, majd eljött az a pont, hogy többet szerettem volna. Elkezdtem továbbképzésekre járni és közben elvégeztem a kutyakiképzőit is. Ekkor már agilityztem és obedience-eztem Amyvel, majd találkoztam a dog dancing műfajjal és rájöttem, hogy ez az, ami kell nekünk. 2018-ban volt az első versenyünk. Ebben a műfajban találtam meg a legtökéletesebb kutyás sportot.

Összhangban kell lennie a párosnak

– Mitől különleges a dog dancing?

– A dog dancing egy nagyon érdekes sport. Ahhoz, hogy jó eredményeket tudjunk elérni, kreatívnak kell lennie a gazdának, a kutyának pedig egy magas engedelmességi szintet kell elérnie. De a legfontosabb, hogy összhangot kell kialakítania a kutya-gazda párosnak!

– Van három kutyája. Mindegyikkel részt veszt versenyeken?

– Amy már idősebb, volt egy térdműtétje is. Őt már nem szeretném terhelni, hiszen a kutya egészsége a legfontosabb. Az örökbe fogadott Lea pedig 16 hónaposan epilepsziás lett. Kodrát, a rövid szőrű skót juhászt (más néven smooth collie) kimondottan versenyzésre választottuk ki Szlovéniá- ból. Nem sok ilyen fajta kutya található még meg Magyarországon, de azt kell róluk tudni, hogy nagyon kíváncsi természetűek, amit a tanításnál jól ki lehet használni.

Nem munka az együtt töltött idő

– Hogyan készülnek fel a versenyekre?

– Nem úgy kell elképzelni ezt, mint egy sportoló esetében, aki hetekkel-hónapokkal a verseny előtt kezdi meg a felkészülést. Mi mindent teljesen játékosan építünk fel. Kezdjük a kutya koncentrációs képességének és engedelmességének a megtanításával. Majd a további tréning attól függ, hogy a dog dancing melyik változatát választjuk. Van a freestyle, amiben rengeteg trükk van kreatív elemekkel összekötve, és van a HTM (heelwork to music), amivel testkontaktos mozgást mutatunk be. Mi az utóbbi műfajjal foglalkozunk. Lényeges, hogy a kutya boldogan csinálja meg feladatokat és szívesen dolgozzon velem. Egyikünk sem munkának fogja fel az együtt töltött időt. Ha ez mindkét fél részéről megvan, akkor tökéletes dolgot lehet összehozni. Normál esetben majdnem minden hónapban van verseny. Egy évig viszünk végig egy kűrt, de mindig tanulunk új dolgokat, hogy később új elemeket tudjunk beépíteni. Végül is ha úgy nézzük, akkor mondhatjuk, hogy minden napunk valamilyen szinten új dolgok elsajátításáról, tanulásáról szól.

– Hogyan kell elképzelni egy ilyen versenyt?

– Mindkét dog dancing stílusban vannak különböző erősségű szintek és terephosszok. Mint sok más sportágnál, itt is válogatókon kell továbbjutni, hogy nagyobb versenyeken vehessünk részt. A közelmúltban III. helyezést értünk el a Kelet-Közép-Európa-bajnokságon, aminek köszönhetően sikerült továbbjutnunk a világbajnokságra. Ezért utaztunk a héten Franciaországba, mert a hétvégén mérettetjük meg magunkat a 2022-es Dog Dan- cing Világbajnokságon. Ezen a versenyen 39-en veszünk részt, és ez igazából elég nagy mezőnynek számít. Ilyenkor általában a megnyitó után van lehetőségünk a ringben elpróbálni a kűrünket. Fontos leszögezni, hogy nem az eredmény a lényeg, sokkal inkább, hogy jól érezzük magunkat. Kodra még nagyon fiatal, ez az első világbajnoksága, így még rengeteg lehetőség áll előttünk. A mi célunk, hogy boldogan csináljuk végig, és mind a ketten elégedettek legyünk a másikkal.

– Hogyan értékelné a Kelet-Közép-Európa-bajnokságon elért eredményeiket?

– Mint említettem, harmadikok lettünk. Ez számomra nem kudarc, olyan párosok voltak előttünk, akik már EB-t és vb-t is megjártak nemegyszer. Teljes mértékben elégedett vagyok! Kodra a csapat legfiatalabb tagja, amit ő megmutatott a ringben, az nagyszerű!

Gondolatok, rezgések ember és állat között

– A kutya olvassa a gazdája testbeszédét. Ez fordítva is igaz?

– A dog dancing alapja, hogy a kutya szeresse és tisztelje a gazdáját, akinek a szavára szívesen hajtja végre a feladatokat. A gazdának pedig tiszteletben kell tartania a kutya személyiségét. Ehhez meg kell annyira ismernünk egymást, hogy szinte tudjuk a másik gondolatát és rezgéseit. Ha én feszült vagyok, akkor a kutya is az lesz. Egy tréninget csak úgy lehet elkezdeni és végigcsinálni, hogy mindent beleadunk és jól érezzük magunkat.

– Általában mivel töltik szívesen a szabadidejüket?

– Ez egy érdekes dolog. Van egy kutyaiskolám, ahol az órákon Kodra is sokszor jelen van. Nagyon jó természete van, így ha egy problémásabb kutya érkezik, akkor segít nekem és a másik ebnek is. Szóval lehet azt mondani, hogy Kodra szabadidejében is dolgozik és a napjaink nagy része úgy telik el, hogy kutyák között van ő is, de ezt nem munkának fogja fel. Egyébként sokat sétálunk és kirándulunk.

– A kutyaiskolában milyen foglalkozásokat tart?

– 2018 novemberében indítottam el a kutyaiskolát, ami nem a sima családikutya-oktatásra épül fel. Inkább a kutyasportokkal foglalkozom. Vannak engedelmességi tréningek, trükkórák a különböző műfajú sportok mellett. Teljesen mindegy, hogy milyen fajta kutyasportot űzünk, mind- egyik alapja az engedelmesség. Enélkül semmilyen sportfoglalkozást nem tudunk tartani, ezért legelőször megtanítjuk a kutyusoknak, hogy figyeljenek és koncentráljanak, csak utána kezdjük el a többi tréninget. Számomra az a legfontosabb, hogy olyan kapcsolat legyen a gazda és a kutya között, ami igazából nagyon kevés embernek adatik meg. Ez leírhatatlan! Mintha olyan embernek mesélnék a szerelemről, aki még nem ismeri ezt az érzést. A tréningeken a gazdáknak is el kell jutniuk arra a pontra, hogy ezt megismerjék. Fontos azt is megtanulniuk, hogy minőségi időt töltsenek együtt. Szerencsére nagyon sok kutyagazdinak át tudom adni ezt az érzést, és számomra ez a legcsodálatosabb dolog a munkámban!

Névjegy

Farkas Edit 1968. szeptember 2-án született Győrben, három gyermek édesanyja. Testnevelő tanárként diplomázott. Dzsúdóválogatott volt, számos nemzetközi versenyen vett részt és szenior kategóriában második helyezést ért el Európa-bajnokságon. Sportkarrierjének végéhez egy súlyos baleset vezetett.