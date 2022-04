Sokan nem is tudják, hogy alacsony nőként miért nem találnak magukra megfelelő méretű ruhákat az üzletekben. Azok, akik nem érik el a 163 cm magasságot, hivatalosan petite size méretezésbe tartoznak, amely nem igazán érhető el az üzletek szortimentjében.



Ragyogó arccal válogattak a hölgyek a kollekció darabjaiból. Mindenki felszabadultan próbálgatta a nadrágokat, ruhákat, felsőket, amiket nem kell levágni, felhajtani, átalakítani.



Dajkó György a Petite Anita Janik márka társalapítója elmondta: azt tervezik, hogy az ország nagyvárosaiban személyesen mutatkoznak be. Az, hogy végül hová fognak eljutni, az az igényektől is függ. Győrben pedig igencsak volt rá igény. A meghirdetett időpontok gyorsan beteltek.



A hölgyek akik érkeztek, elmondták, hogy korábban még nem is hallottak róla, hogy léteznek kifejezetten alacsony nőkre tervezett ruhák. Akkor találkoztak vele, amikor a márka közösségi médiában meghirdetett kollekció bemutató eseményével találkoztak.



Én azokat képviselem, akik a tornasor legvégén álltak

- Janik Anita



Janik Anita - aki ma már büszkén hirdeti, hogy 155 cm magas -, a saját bőrén tapasztalta meg milyen kihívásokat jelent egy alacsony nő számára az, hogy öltözködésében is megélhesse a nőiességét. Azt, hogy nem a gyerekosztályon kell magának megfelelő méretű ruhát vásárolnia, hogy passzoljanak rá. Mint mondta, sokáig gondolta azt, hogy az ő magasságával ez természetes. Akkor jött rá, hogy az alacsonyság kihívásaival nincs egyedül, amikor párjával anno nyitottak egy ruházati üzletet, és azt tapasztalta, hogy a hozzá hasonló magasságú vásárlóinak nem tudott olyan darabokat adni, ami úgy mutatott volna rajtuk, mint amiket rájuk öntöttek volna.



"A standard ruha méretezés darabjai a 163-172 cm magasságra készülnek. Egy alacsony nőnek teljesen mások a testarányai. Sokkal keskenyebb a válla, rövidebb a felsőteste, a lábai, karjai, mint egy magasabb társunknak. Ezek miatt, nem mindegy, hogy már a tervezéskor milyen testarányokra készülnek a ruhák" - mondta Anita.



Egyre többen fedezik fel



Anita 2011 óta dolgozik a divatszakmában, 2016-ban specializálódott a petite size szakterületre. Három évvel később megalapította az alacsony nők közösségét, amelynek ma már 2600 tagja van és egyre növekszik.



"Tavaly kezdtük el a pop-up személyes kollekcióbemutatókat Budapesten. Számomra nagyon fontosak ezek az események, mert azonnal kapok visszajelzéseket. Itt kiderülnek olyan igények is, amelyek a petite.hu weboldalunkon keresztül egy online vásárlás során nem feltétlenül jutnak vissza hozzám. Nagyon szeretem a személyes találkozásokat, a beszélgetések során megismerni azokat a nőket akiknek a ruháimat tervezem. Nagyon szeretek csacsogni, jobban is szeretek így kapcsolódni az emberekhez, mint személytelenül írásban kommunikálni velük. Ennek köszönhetően egy-egy ilyen alkalommal az érdeklődőknek tudok javasolni olyan darabokat is, amelyeket magától meg sem próbált volna. Itt Győrben is voltak olyan hölgyek, akik olyan darabban érezték a legjobban magukat, amit csak némi bátorítás után próbáltak fel, mert elképzelni sem tudták, hogy az a fazon jól állhat nekik" - mesélte Anita.



„Az a küldetésem, hogy minden petite size nő ruhatárában legyen egy Petite Anita Janik ruha.”



"Nem titkolt célunk ezekkel a találkozókkal, hogy lássuk a reakciókat, felmérjük, hogy mire van igény, hogy ne a tervezői asztal mögül találjuk ki azt" - fűzte hozzá Dajkó György.

Hozzátette: “azt látom, hogy sok fiatal tervező, aki kikerül az iskolákból, azonnal világmárkát szeretne építeni. Mi más utat választottunk, mert másképp gondolkozunk. Városról-városra szeretnénk felépíteni a márkánk iránti bizalmat. Arra szeretnénk büszkék lenni, ha először egy-egy városban személyesen ismernek meg bennünket, a ruháinkat és figyelnek fel ránk. Arcot, személyiséget tudnak kapcsolni a márkánkhoz az érdeklődők. Tervünk az, hogy lépésről-lépésre építsük fel a márkánk iránt a bizalmat országos szinten.



Valaki azonnal megtalálta a számítását és nagyon boldogan távozott. Azok sem voltak csalódottak, akik nem találták meg a tökéletes darabokat mert el tudták mondani, hogy mik azok a dolgok, amiken jó lenne változtatni.

Zins Adrea gyakran vásárol magának ruhát a gyerekosztályon. Boldog, hogy ráillő nőies darabokat talált.

“Az a legnagyobb problémám, hogy a normál konfekcióban nem találok olyan méretet, hogy például a nadrág ne legyen hosszú. Vagy, ha a hossza megfelelő, akkor szűk. Nagyon sokszor a gyerekosztályra kell mennem vásárolni, de az ugye nem nőies. Kabátoknál is a legkisebb méret is lóg rajtam. Mindig valamilyen praktikát kell bevetni. A ruhákat általában le kell vágatnom, vissza kell hajtanom, vagy esetleg magassarkúval csalok kicsit a hossza miatt. Ezt megelőzően nem is tudtam róla, hogy létezik kifejezetten alacsony nőkre szabott ruha. Nagyon megfogott Anita kedvessége, közvetlensége. Nála megtaláltam azt a ceruzaszoknyát, amire mindig is vágytam, valamint egy gyönyörű blúzt és egy selyemruhát - mondta el a 157 cm magas Zins Andrea.





Zseni Cecília épp mostanában kezdett a nőiesebb öltözékekre váltani.

Zseni Cecilia szintén nem tudott róla, hogy létezik ez a márka. A Győri bemutató előtt nyereményjátékot is hirdettek, ő ezzel találkozott és lett az a szerencsés nyertes, aki ajándékba választhatott egy ruhát a kollekcióból. Cecília 153 cm magas. Általában plázákban vásárol. Az ő stratégiája az, hogy ha valahol talál elég kis méretet, akkor azt azonnal megveszi. Cipők esetében pedig nem is gondolkodik, akár több darabot is beszerez ugyanabból - mesélte. Leginkább az egyberuhákat szereti. “Ezekkel talán még nehezebb dolgom van, mint a nadrágokkal. Mert míg azokat le lehet vágni, a ruhák sok esetben elveszítik a fazonjukat, ha lerövidítjük” - osztotta meg velünk Cecília. Hozzátette, épp mostanában kezdett váltani az elegánsabb ruhákra, és a Petite Anita Janik darabokban pont azt a stílust találta meg, amit keresett.





Nagy Imelda számára a nadrágvásárlás jelenti a legnagyobb kihívást.

Nagy Imelda 158 cm magas. Számára is a legnagyobb problémát a nadrágvásárlás jelenti. ”Ha levágatom, már nem úgy áll rajtam, mert pont azt a szépségét veszti el, amit az eredeti hossza ad neki. Egy átalakítás után már nem úgy, nem ott szűkül.” Ide is kifejezetten azzal a céllal jött, hogy nadrágot vásároljon. “Gyönyörű volt minden ruha, csodálatosak a színek. Azt éreztem, hogy ezek rám vannak tervezve. Sajnos most nem sikerült megtalálnom a megfelelő darabot, de meg tudtuk beszélni Anitával, hogy nekem és a hozzám hasonló alkatú lányoknak milyen módosításra lenne szükség. Alig várom, hogy elkészítse” - mondta Imelda.