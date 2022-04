Krisztus jelképes sírjánál virrasztottak



Nagypénteken sok helyütt szokás volt a templomban felállítani Krisztus szent sírját, melyet fel is díszítettek. A jámbor hívők őrizték a sírt, az asszonyok egész éjjel virrasztottak és imádkoztak, énekeltek mellette. A szent sírt általában katonaviselt férfiak, céhtagok, társulati tagok felváltva őrizték húsvétig, hajdúnak, katonának öltözve. Amikor erre nem volt lehetőség, deszkalapokra festett római­­katona-alakok töltötték be ezt a szerepet.



– A böjt utolsó napján, nagyszombaton este újra megszólaltak a harangok – magyarázta T. Városi Ágnes. – Az előző három napban kereplő gyerekek minden házhoz bekopogtak, és korábbi szolgálataikért cserébe tojást kaptak. A hívek a feltámadásra készülve felöltöztek a legszebb ruhájukba, és a pappal, ministránsokkal együtt a körmeneti kereszt mögött sorakozva, kezükben ünnepi gyertyákkal körmeneten vettek részt. Ahol a körmenet elhaladt, ott a feltámadás örömére minden ablakban gyertyát gyújtottak.



Az ételszenteléstől a locsolkodásig



Húsvét első napjának reggelén, az ételszentelés után fogyasztottak először húst a böjtöt tartó hívők. Kendőbe kötött tálon vagy kosárban sonkát, tojást, kalácsot, sót és tormát vittek a templomba, hogy a pap megszentelje azokat.



– Vidékünkön is szokásban volt a Krisztus-keresés, melynek során hajnalban az asszonyok imádkozva és a feltámadással kapcsolatos énekeket énekelve járták a határban levő kápolnákat, a temetőt és a templomot – mondta a néprajzos. – Kunszigeten ma is gyakorolják ezt a szokást, és 1999-ben Győrújbaráton is átvették. Húsvétvasárnap este már lehetett bált tartani. A locsolóbálok hajnalig elhúzódtak, így a legények többnyire onnan mentek a lányos házakhoz, hogy a leányokat „megöntözzék”. Míg húsvét első napja elsősorban a vallásos ünnepé, a második napja inkább a világi szokások ideje volt.



Mákos patkó és festett tojás



– Vidékünkön a XIX–XX. század fordulóján a legtöbb faluban nem volt még szokásban a locsolkodás, inkább a családi látogatások, a keresztgyermekek piros tojással való megajándékozásának emléke maradt fenn – jegyezte meg a szakértő. – Ilyenkor jelképesen mákos patkóval és festett tojással megrakott, kendőbe kötött tálat küldtek egymásnak a barátnők, akik között a barátság olyan erős volt, hogy később keresztszülőnek is egymást választották. A vízzel vagy szódával, illetve később kölnivízzel történő locsolás környékünkön inkább csak a XX. század középső harmadában vált divatossá.



Tényőn több különleges húsvéti népszokást ma is őriznek. A helyi plébános nagyszerdán a temetőben fadarabokat gyűjtött, amiből a templom mellett tüzet raktak, amikor leégett, a pap megszentelte, s a szántóföld négy sarkába ásva védte a termést a jégveréstől, a házak alapozásakor a négy sarokba téve pedig a házat oltalmazta. Kimlén húsvét után kedden a locsolás visszajárt a férfiaknak, azaz a lányok őket öntötték ki. Ez az esemény korábban nagy népszerűségnek örvendett.