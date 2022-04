Nemrég rendezték meg a Ravazd–Pannonhalma teljesítménytúrát, amin évek óta több százan vesznek részt. Az időjárás most ugyan nem volt kegyes a résztvevőkhöz, de így is rendkívül sokan vágtak neki a 10, 15, 20, 30, 40 és 50 kilométeres távoknak. A túrázás népszerűségéről, valamint a teljesítménytúrázás alapjairól kérdeztük Csuka Istvánt, az eseményt szervező Győri Vasutas Természetjáró Egyesület elnökét.

– Manapság sokkal távolabb vagyunk a természettől, mint kétszáz évvel ezelőtti felmenőink. Ugyanakkor a civilizációs életmód ellenére továbbra is ott él az emberekben a természetkeresés és a felfedezés vágya.

A járvány miatt egy időre a teljesítménytúrákat is fel kellett függeszteni mint nagyobb tömeges rendezvényeket, az ekkor elmaradozó túrázók most kezdenek visszatérni az eseményekre.

– Szerencsére lehetőségből nincs hiány, csak egy hete szombaton, a mi rendezvényünkkel együtt tizenhárom teljesítménytúra várta az indulókat. Ugyanakkor mielőtt valaki belevágna egy ilyen kihívásba, érdemes felkészülni. Kérjünk meg egy tapasztalt túrázót vagy keressünk fel egy helyi egyesületet, hogy elsajátíthassuk a térképolvasás és a tájékozódás alapjait. Ezek hiányában ne induljunk el egyedül teljesítménytúrára, mert bár jelzett útvonalakon haladnak a résztvevők, előfordulhat, hogy ágak takarják ki a turistajelzéseket, vagy egy kereszteződésbe érve nehéz eldönteni, melyik irányba is kell továbbhaladnunk.

A teljesítménytúrák reneszánszukat élik. A teljesítők emléklapokat, kitűzőket gyűjthetnek a teljesítések után. Sőt, vannak egész éves kupaversenyek is, ahol év végén összesítik a megtett túrákat és ezek alapján osztják ki a kupákat.

– Van, aki számára kiegészítő tevékenység, míg más minden hétvégén részt vesz egy vagy akár két teljesítménytúrán is. Emellett nagyon népszerűek az egyesületek által szervezett közös túrázások is. Ilyenkor a résztvevők egyfajta közösségi élményként busszal, együtt utaznak a kiszemelt helyszínhez, ami lehet Magyarországon, de a nyári időszakban például sokan keresik a többnapos külföldi lehetőségeket is. Mi is szoktunk ilyeneket szervezni a környező országokba, az én egyik kedvencem a Dolomitok, ahova idén augusztusban is tervezünk egy utat – részletezte Csuka István.

A járvány alatt szintén nagyon felkapottak lettek az úgynevezett instant túrák. Ezek teljesítése nincsen annyira konkrét időponthoz kötve, mint a hagyományos teljesítménytúrák, ahol a szervezőknek számos engedélyt kell megkérniük az induláshoz. Az instant túrák ezzel szemben szabadabbak, ha összejön néhány ember, akkor végigjárják az adott szakaszt, majd a teljesítés bejelentését követően megkaphatják érte a jelvényüket.

Megyénk hegyekben ugyan nem bővelkedik, de a kirándulni vágyók sok remek felújított túraútvonalat találhatnak a Sokorón. Ehhez kapcsolódóan most egy vadonatúj térkép is elkészült, ami nagy segítség lehet a természetjáráshoz. De a Szigetközben vagy az Öreg-Duna mentén található vízközeli útvonalakon is sétálhatunk.

Érdemes felfedezni a kicsit távolabb eső Soproni-hegységet is, ahol szintén rengeteg túraútvonal található. Akár tíz-tizenöt alkalom is kellhet ahhoz, hogy az ember mindet bejárja. A legfontosabb, hogy ne térjünk le a kijelölt útvonalakról, mert véletlenül is kárt okozhatunk a természetben.

Ma már számos térképes applikáció is segíti a túrázókat. Van olyan is, ami valós időben tudja mutatni, hogy merre járunk éppen, persze csak ha van térerő. Ezért a modern eszközök mellett érdemes egy papíralapú térképet is mindig magunkkal vinni.

A túrák tervezésében és szervezésében nagy segítséget jelenthet a Magyar Természetjáró Szövetség ingyenesen letölthető applikációja. Használatával az ajánlott útvonalak mellett akár sajátot is tervezhetünk, de segítséget nyújt a szálláskeresésben és olvashatunk az adott térség látnivalóiról is.

Kellemes időtöltés a túrázás, amivel egyszerre teszünk az egészségünk megőrzéséért és szerzünk közösségi élményeket.

Győri Vasutas Természetjáró Egyesület

Az egyesület története 1946 áprilisáig nyúlik vissza. Az alapításkor még Győri Vasutas Turista Szakosztály nevet viselő szervezet kezdetben a vasutasok és családjaik túrázását szervezte. Az évek múlásával azonban számos nem vasutas tag is csatlakozott, sőt, még túramotoros-csoportot is alapítottak. A rendszerváltás után pedig a helyi cserkészélet újraszervezésében is kulcsszerepet játszottak. 2009-ben Győri Vasutas Természetjáró Egyesület néven alakult újra a csoport, hogy még szélesebb körből fogadhassa a túrázás szerelmeseit. Az egyesület számos túrát szervez, különböző nehézségi fokokkal, többek közt a Bakonyba, a Pilisbe, a fővárosba és a Sokoró tájegységbe. A legfrissebb túrái megtalálhatóak a gyvte.hu oldalon, ezekre bárki jelentkezhet a túravezetőknél.