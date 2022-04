A piactéren fedett és térburkolattal ellátott eladótér, standok és passzázs, akadálymentes mosdók, rakodóterek várják majd a vásárlókat és a helyi, illetve környékbeli őstermelőket, árusokat. A tér is megszépül, és jobban szolgálja a látogatókat, többek között ivókutakkal, kerékpártárolókkal, asztalokkal és zöldfelülettel. A helyi termelői piac hetente egyszer, pénteken 7.30-tól 12 óráig tart nyitva, ahová Jánossomorjáról és 40 kilométeres körzetéből érkeznek az árusok.

A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár udvarán lévő tér fejlesztése azt is szolgálja, hogy a Hanság-széli kisváros kedvezőbb feltételeket nyújtson vásárlóknak, eladóknak egy­aránt, így ösztönözze a piac bővítését, minőségének, vásárlókörének bővülését. Ez különösen fontos az egészséges és környezettudatos táplálkozás, illetve a helyi gazdaság és társadalom fejlődése érdekében. A fejlesztés a járvány árnyékában kiemelten hasznos, hiszen a piactér fontos szerepet töltött be a nehéz hetekben a város életében.

Lőrincz György polgármester lapunknak elmondta: a piac értékes, mert helyben vásárolhatunk friss, minőségi árut, egyenesen a termelőtől, tiszta kereskedelemmel. Mindezt környezettudatosabb módon tehetjük, ugyanis kevesebb szállítás, csomagolás terheli az árut. A piac a helyi termelőket segíti, így a profit is helyben marad, a várost erősíti. A piacot a városvezető invitálására meglátogatta Nagy István agrárminiszter is március végén, ekkor be is jelenthették az árusoknak a felújítási projektet. A piac dolgozói nagy örömmel fogadták a hírt, hiszen a fejlesztések és a korszerű tér nagy igényük a vásárlóknak és eladóknak egyaránt.



A jánossomorjai termelői piac péntekenként tart nyitva. Fotó: Hauptmann Tamás