De valóban azt nyújtják ezek a készítmények, amit ígérnek? Esetleg van más, jobb megoldás arra, hogy ellássuk mindennel a szervezetünket, amire szüksége van? Mire kell még figyelnünk a multivitamin-szedés mellett?

Melyek a legfontosabb vitaminok és ásványi anyagok?

Ahogyan fentebb említettük, tizenhárom olyan vitamin és ásványi anyag létezik, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az emberi test megfelelően működjön. Ezek az A-, C-, D-, E- és a K-vitamin, illetve a B-vitaminok. Ez utóbbiak között említhetjük a tiamint, a riboflavint, a niacint, a pantoténsavat, a biotint, a B6-, illetve B12-vitaminokat, valamint a folsavat. A multivitaminoknak tehát elvileg azt kellene megcélozniuk, hogy ezekből mind eleget juttassanak be a szervezetünkbe. De ezt valóban teljesítik is?

Mi minden van a multivitaminokban?

Először is nézzük meg, hogy melyek azok a vitaminok, amelyek a legtöbb multivitaminban megtalálhatóak! Ezek általában az A-vitamin, a B-vitaminok – például a folsav és a 12-vitamin –, a C-vitamin, a D-vitamin, az E-vitamin és a K-vitamin. Ezek mellett pedig olyan ásványi anyagokat tartalmaznak, mint a kalcium, a jód, a vas, a magnézium, a mangán, a molibdén, a szelén és a cink. Ezeknek köszönhetően a multivitaminok segítik az emberi szervek és sejtek megfelelő működését, lendületbe hozzák az immunrendszert, emellett enzimeket és hormonokat termelhetnek és támogatják a testünk minden egyes folyamatát.

A multivitaminok előnyei és hátrányai

Azzal indítottuk a cikkünket, hogy a mai világban, ahol mindenki egyfolytában rohan, nehéz odafigyelni a napi vitaminbevitelre. Éppen ezért, ha valaki azt érzi, hogy a szervezetének plusz támogatásra van szüksége – tavasszal ez különösen igaz lehet –, akkor a multivitamin egy egyszerű, gyors és kézenfekvő megoldás. Több szakember azonban azon a véleményen van, hogy nem ez a legjobb gyakorlat, hiába nagyon kényelmes. Ők amellett érvelnek, hogy sokkal jobbat tehet az embernek, ha kifejezetten azokat a vitaminokat szedi be, amelyekből a teste hiányt szenved – ennek meghatározásában egy dietetikus vagy a háziorvosunk is segíthet.

Ez utóbbi módszer azért is lehet jobb stratégia, mert a multivitamin-készítményeknek nincsenek pontos sztenderdjei. Ez annyit jelent, hogy minden gyártó olyan arányban és olyan összetevőkkel dolgozik, amilyeneket jónak lát. Ez pedig nem garantálja azt, hogy a mi testünk pontosan azt kapja, amire szüksége van. Vegyük például a C-vitamint, azaz az aszkorbinsavat! Egy átlagos multivitaminban körülbelül 60 milligramm C-vitamin van, míg egy kifejezetten C-vitamin kapszulában vagy aszkorbinsav-porban ez 1000 milligramm is lehet. Ez pedig nagyon nem mindegy egy olyan anyag esetén, amit a szervezetünk nemcsak előállítani, de tárolni sem képes.

Mire érdemes figyelni?

Mindebből tehát kitűnik az, hogy egy multivitamin-készítmény nem mindenki számára lesz a lehető legjobb megoldás. Hiszen gondoljunk csak bele például ebbe: hányféle sampon elérhető a piacon? Létezik száraz, korpás, zsíros vagy pikkelysömörös fejbőrre való, de olyan is, amit normálra ajánlanak. Nos, a multivitamin-készítményeket nagyjából úgy képzelhetjük el, mint a normál hajra való sampont: a különleges igényeket nem fogja kielégíteni.

Éppen ezért érdemesebb megvizsgálnunk a testünk jelzéseit, és ebből kikövetkeztetni, hogy milyen vitaminokat kellene szednünk, vagy ahogyan már említettük, kérhetünk tanácsot szakembertől is. Ha például folyton kimerültek vagyunk, akkor nyúljunk valamilyen aszkorbinsavas készítményhez, ha viszont gyakori izomgörcsöket tapasztalunk, akkor D-vitamin-hiányra gyanakodhatunk. A lényeg, hogy figyeljünk oda magunkra, arra, hogy mit üzen nekünk a szervezetünk, és segítsük, hogy ő is sokáig tudjon minket szolgálni!