Sokorópátkán a Hankó család félrideg tartásban neveli disznóit és saját maguk által megtermelt takarmánnyal etetik állataikat. A nagy családi vállalkozás gerincét idősebb Hankó Zoltán adja, három gyermekével és családjaikkal végzik a munkát 10 hektáron. A húsfeldolgozásból ifjabb Hankó Zoltán és felesége, Tímea veszi ki leginkább a részét. Mint mondják, néhány éve erősítették meg a családi vállalkozás ezen vonalát.

– Sokorópátkán falusi disznóvágással is foglalkozunk a téli időszakban. A húsvéti előkészületeket már februárban elkezdtük, így megcsappant a sertésállományunk, de a hetven disznó állandó – mondta Hankóné Kapl Tímea. – A családunkban generációk óta öröklődik a hentesmunka, tízéves korom óta járok disznóvágásokra, ahol a legtöbb fortélyt elsajátítottam – vette át a szót az idősebbik Hankó Zoltán.



Sokorópátkán próbálkoztak sok mindennel, pácolással, sózással és páclével is, de itt csak a sózásra esküsznek - mondta el Hankóné Kapl Tímea.

Forrás: Nagy Gábor / Kisalföld

– A húsfeldolgozásnak élt a hagyománya a családban, de nagy szerepe volt az önképzésnek is. Először csak érdekelt bennünket, aztán egyre jobban belemélyedtünk, és ma már saját receptekkel dolgozunk. Azokat a metódusokat alkalmazzuk, amiket gyerekkoromban is láttam. Visszatértünk a régi ízekhez, technológiákhoz. Próbálkoztunk sok mindennel, pácolással, sózással és páclével is, de mi csak a sózásra esküszünk. A titka, hogy mennyi ideig tartjuk a sonkát sóban. Időt kell neki hagyni, akár három-négy hetet is. A hús nagyságától lehet akár hat hét is. Ezután a sót lemossuk, majd huszonnégy órán át áztatjuk tiszta vízben, hogy az erőteljes sós ízt elvegyük. Majd szárítjuk és füstöljük a húsokat. Fontos, hogy ezt megfelelő hőmérsékleten tegyük, naponta egyszer gyújtsunk alá és három-négy napon keresztül hagyjuk bent a húsokat. Jól szellőző és páramentes helyen tartsuk a sonkát, hogy tovább száradjon – mondta idősebb Hankó Zoltán, a tapasztalt tulajdonos.



A puhaság titka



– A mamától megtanultuk, hogy attól lesz jó puha a főtt sonka, ha a fűszeres főzőlében hagyjuk kihűlni. Húsvétra házi tojással, kolbásszal, szalonnával és saját recept alapján készített ecetes tormával is készülünk – tette hozzá Tímea.



Hogy a sertés melyik részéből készül a legjobb sonka, azt embere válogatja. Van, aki a szárazabb vagy épp a zsírosabb húsból kedveli. Sokorópátkán készítenek lapockából, combból, tarjából és a hátsó csánkból is, valamint a kötözött verzió is felkerült a polcra. A többi élelmiszerhez képest egyébként a sonka jól tartja az árát, az elmúlt évekhez képest 10 százalékot nőtt.



Egyedi sonka is készül



A soproni Sódér húsüzemben különleges sonkával is készülnek a húsvétra.

– Vásárlóink idén is a hagyományos pácolással készült termékeinket keresik, elsősorban a comb- és lapockasonkát, tarját, kisebb részben csülköt. A füstölt lapocka, azaz német tájszóval a sódér elkészítésének receptjét nagyszüleink ismerték, édesapám örökítette tovább. Ezt csak az ünnep előtt kínáljuk, a többi áru egész évben elérhető, de ilyenkor kiemelkedő kereslet mellett – mondta Horváth Tamás ügyvezető.

A vásárlók gyakran kérnek a portéka mellé elkészítési tanácsokat.

A soproni Sódér húsüzemben Horváth Tamás ügyvezető sonkakülönlegességüket mutatja.

Forrás: Szalay Károly / Kisalföld





Rövidebb ideig pácol



Takács Zsolt, az Ásványrárói Gasztro Klub alapítója minden évben készít a családjának sonkát húsvétra.



– Az előkészített húsokat minden oldalukon alaposan besózom. Utána fateknőbe teszem és letakarom, hűvös helyen tárolom. Kétnaponta át kell forgatni, hogy mindenhol érje a húst és a felesleges nedvességet kiengedje. A sonkánál is ahány ház, annyi szokás, én például tíz-tizenkét napig tartom sóban, majd leöntöm a levét. Vizet forralok, amibe fűszereket teszek: babérlevél, só, bors, fokhagyma és cukor. Ha kihűlt a lé, a húsra öntöm. Aki nem szeretne ezzel bíbelődni, remek, előre elkészített pácok vannak a piacon. Majd ismét tíz-tizenkét napig érlelem, végül hideg vízzel leöblítem és egy napig hagyom száradni a füstölés előtt. Akácot vagy bükkfát használok, tizenöt-huszonöt fokos füstön hagyom az érett sonkát. A végeredmény tökéletesen omlós és finom sonka – avatta be lapunkat Zsolt a családi recept titkába.