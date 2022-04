A Jessup elnevezésű vetélkedés hatvanéves hagyományával a világ legrégebbi és legnagyobb versenye, ahol a hallgatók angol nyelvű perbeszédben és jogesetmegoldásban mérik össze tudásukat a hágai Nemzetközi Bíróság eljárását ­szimulálva.

– A Széchenyi István Gimnáziumban érettségiztem, bár perspektívában volt a jog, ekkor még a Budapesti Corvinus Egyetemre vezetett az utam, ott elvégeztem a nemzetközi tanulmányok alapszakot. Igazából itt tetszett meg a nemzetközi jog, ezért úgy döntöttem, hogy a végzést követően a jogi egyetemen folytatom tanulmá­nyaimat – számolt be pályaválasztásáról Hordós Alex, aki jelenleg másodéves hallgató. Megtudtuk azt is, hogy meglehetősen korán elkezdte a készülést a versenyre. – Már elsőévesen tudtam, hogy szeretnék ebben részt venni, tavaly nyáron pedig alaposan felkészültem a tankönyvekből, hogy minél jobban sikerüljön a felvételim a csapatba – elevenítette fel egy egyetemista nem szokványos nyári elfoglaltságát. Bekerült a csapatba, amely elé szeptemberben került a következő kihívás: megkapták a feldolgozandó jogesetet, ami 23 oldalon taglalta a két fiktív ország között felmerült vitát. Bár az eset maga mindig kitalált, a verseny hagyományosan a nemzetközi jog aktualitásaiból merít ihletet: idén foglalkozniuk kellett például egy befolyásos személy letiltásával a közösségi médiából, ami erősen hajazott Donald Trump esetére, vagy éppen egy népszavazási kampányba történő külső beavatkozásra kibertéren keresztül.

Erről az esetről egy felperesi és egy alperesi indítványt is kellett készíteniük, ami négy hónap megfeszített munkát jelentett. Az idei versenyen 641 egyetem csapata vett részt 92 országból. 160 csapat jutott ki a nemzetközi döntőbe, a selejtezőn először a legjobb 94-be, majd újabb négy kör után a legjobb 32-be jutott az ELTE csapata. Itt először győzedelmeskedtek a kínai ellenlábas felett. – Az időeltolódás miatt hajnali három órakor tudtuk meg, hogy a Harvard lesz az ellenfelünk, de az egész csapat ébren, a képernyőre meredve várta a sorsolást – elevenítette fel a joghallgató. A legjobb nyolc közé jutásért folytatott versenyben a bírók szerint a Harvard volt jobb, akik később a döntőt is megnyerték. Ezzel együtt Alex pozitív tapasztalatokat szerzett a részvétellel. – Rengeteget mélyült a tárgyi tudásom, az angol nyelvű perbeszédtartási képességem, a vetélkedő felemelő aspektusa, hogy ennyi emberrel ismerkedhettem meg. Nem utolsósorban komoly munkaerőpiaci előnyt is jelent, hogy ez az eredmény az önéletrajzba beírva erős ajánlólevélnek számít – hangsúlyozta.

Hordós Alexen kívül a csapat tagja volt Bulla Bettina, Erményi György és Valastyán Marcell, a felkészítő tanárok pedig dr. Kajtár Gábor docens és dr. Buda Zolta voltak.