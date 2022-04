Először is, mivel a beépíthető sütő és a főzőlap két különálló dolog, nincsenek összekötve, bárhogyan elrendezhetjük konyhánkat, nem kell, hogy közvetlenül egymás szomszédságában legyenek. Sőt, az sem szükséges, hogy azonos legyen a működési elvük. Választhatunk gázzal működő főzőlapot, és kombinálhatjuk egy elektromos sütővel, ha így felel meg nekünk, akár költséghatékonyság, akár helytakarékosság, akár bármi más szempontból. Plusz, bármikor ki is cserélhetjük valamelyiket, hiszen egymástól teljesen függetlenek.

A helytakarékosság is egy erős érv a beépíthető sütő választása mellett. Mivel eleve a konyhaszekrénybe építjük be a gépet, a lehetőségeinknek csak a kreativitásunk szab határt.

A fentivel összefügg az esztétikai szempont, mely tulajdonképp a harmadik érv a beépíthető konyhagépek mellett. Konyhánkat ugyanis nagyon változatosan rendezhetjük be, ráadásul eltakarjuk a különféle gépeket a bútorlapokkal, így sokkal egységesebb és esztétikusabb, valamint sokkal inkább a saját ízlésünkre formálható lesz majd a konyhánk. Nem kell ragaszkodnunk a normákhoz, mi magunk tervezhetjük meg a konyhánkat. Akik szeretik a kreatív megoldásokat, és szeretik, ha az otthonuk az egyedi ízlésüket tükrözi, azoknak mindenképp ajánlott ez a megoldás. Meg fog érni egy kis tervezést és barkácsolást.

Milyen típusú beépíthető sütők közül választhatunk? Először is, a működési elvet kell meghatároznunk, tehát azt, hogy gáz, vagy elektromos sütőt szeretnénk. A gáz sütőt be kell szereltetni szakemberrel, ez a biztonság szempontjából nagyon fontos, illetve érdemes tudni, hogy ezek a típusok között kisebb a választék. Általában olcsóbbak maguk a sütők, és a későbbiekben a fogyasztásuk is kevesebb költséggel jár. Ha azonban elektromos sütőt vásárlunk, számos modell közül választhatunk, valamint rengeteg modern plusz funkció közül is.

Ha megvan a működési elv, akkor a méreteket kell figyelembe venni, hiszen, mint említettük a beépítésnek nagy előnye lehet a helytakarékosság. Ha ritkábban vagy kevesebb főre főzünk, és/vagy kisebb a konyhánk, akkor választhatunk kisebb méretű sütőket, akár akkorákat is, mint egy mikrohullámú sütő. Az átlag külső méret a 60x60x60 cm. Figyeljük az űrtartalmat is! Ha kisebb családra főzünk, akkor elég lehet az 55-60 literes sütő, ha azonban több személyre sütünk-főzünk, és szeretnénk több szintet is használni akár egyszerre, az esetben akár 80 litereset érdemes választhatunk.

A vezérlés módja alapján is elkülöníthetjük a sütőket. A legegyszerűbb mód a két tekerőgomb, mely közül az egyik a ki-be kapcsolást, a másik pedig a hőmérséklet szabályozását szolgálja. Itt nincsenek plusz funkciók, azonban nagyon célszerű, ha valakinek nincs igénye különlegesebb funkciókat kipróbálni, vagy nem főz gyakran, hiszen éppen egyszerűsége szól mellette. A kis méretű digitális kijelzővel rendelkező sütőknél már 2 vagy annál több fizikai, illetve érintő gombot találunk, melyek segítenek a kényelmes vezérlésben. Léteznek továbbá LCD kijelzős sütők, amelyek számos plusz funkcióra képesek, és olyan modelleket is találunk, amely már kizárólag érintőszenzoros vezérléssel működnek.

Plusz funkciók lehetnek a grill mód lehetősége (nem csak ízletes, de egészséges ételek is készíthetők ilyen módon), a maghőmérséklet mérés, a teleszkópos sütősin (így nem égetjük meg magunkat), légkeveréses mód, időzítő, mely jelez, illetve ki is kapcsol, ha kell, így nekünk nem is kell figyelnünk az eltelt időre, és persze ne feledkezzünk meg az öntisztitó módokról sem.

Ez utóbbi nagyon megkönnyítheti életünket, hiszen a kézi tisztítás terhétől szabadulhatunk meg, ami egyébként sem a kedvenc elfoglaltságunk. Mindenképp érdemes megfontolni, hogy ilyen funkcióval rendelkező sütőt válasszunk. Láthatjuk, hogy rengeteg lehetőségünk van, már csak választanunk kell és megépülhet álmaink konyhája.