MAJÁLIS

GYŐR

Családi nap

04.30-05.01.

Kiskút liget

Ízig-vérig hamisítatlan Családi rendezvény, amely szórakozásra, kikapcsolódásra és együtt eltöltött időre invitálja a családokat, a győri közönséget. Az idei alkalom 2 napon keresztül átívelő, egész hétvégére szóló programokkal várja a látogatókat.

Ahogyan megszokhattuk, lesznek állandó programok, amelyek minden évben elmaradhatatlan kellékei az eseménysorozatnak:

Amatőr, nyílt horgászverseny minden korosztály számára

Focikupa (gyermek, felnőtt)

Erősember verseny

Wiesbauer Kerékpártúra, Kiskút liget-Gönyű

Sétahajózás az Iparcstornán

A Győri Ördöglovasok lovasbemutatója és lovagoltatás

Az állatkert mindkét napon teljes nyitva tartással szívesen látja a majális résztvevőit egy izgalmas állatkerti túrára.

A kiváló ételekről, jó sörökről a Gasztro utca gondoskodik. Mindenki megtalálja a kedvére való, igazi kulináris csemegét: hurka, kolbász, pecsenye és halételek mellett az édes ízek kedvelőinek kürtőskalács, rétesek, churros.

Évről-évre nagyszabású vidámpark szórakoztatja 2 napon keresztül a hullámzó élményekre vágyó gyermekeket, fiatalokat.

A nagyszínpadon fellépő kiváló zenészek garanciát adnak a minőségi szórakozásra:

Ingyenes belépés!



XIII. Likócsi Majális

04. 30., szombat, 14.30

Likócsi Közösségi Ház

Program:

14.30 Köszöntőt mondanak: dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere, Loschitz Ferenc, az MVBMK igazgatója, Hajtó Péter önkormányzati képviselő.

14.45 Dalkörök műsora – Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület, Abda Dalárda, Cserók Nótaklub, Obsitos Dalárda.

16.15 Ashihara karate bemutató.

17.00 Sík Frida

18.00 Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László

19.00 Gáspár Laci

20.00 Sihell Ferry és Henna

21.00 Mentee

Egész délután ingyenes gyerekjátékok, ugrálóvár, légvárak, arcfestés.

Ingyenes.

SOPRON

Erdő Háza Majális

04. 30., szombat, 10 óra

Erdő Háza

Erdő Háza Majális, üvegolvasztás és élményfestés, rajz gyerekeknek.

Valódi élménynapokat szerveznek gyerekek számára ezen a hétvégén szombatra és vasárnapra.

A nagy sikerű üvegolvasztás-programsorozatot kiviszik a természetbe, mellette élményfesthetnek és rajzolhatnak is forgó rendszerben, művészek segítségével.

Az egész napos program ára 8000 Ft/nap, amely tartalmazza a belépőjegyet, eszközhasználatot, anyagköltséget és az ebédet.

Mindeközben egy csodálatos környezetben csodálhatják az állatokat, és egy hasznos élményben lehet részük egész nap, majd gyönyörű alkotásokkal térhetnek haza.

Lehetőség van most kísérőként menni Erdő Háza-belépőjegy vásárlásával, de ez a jegyvásárlás a programhoz nem kapcsolódik.

A jelentkezéseket, regisztrációt a teljes összeg befizetésével fogadják az Ikva sor 5. szám alatti műhelyben.

Információ a 06-20/234-9568-as telefonszámon vagy az [email protected] e-mail-címen.



MOSONMAGYARÓVÁR

Városi majális

04. 30–05. 01., szombat-vasárnap

Wittmann park

04. 30., szombat

14.30 Néptánc- és népzenei délután a városi majális keretében. Fellépők: Kapuvár Néptáncegyüttes, Pántlika néptáncegyüttes, Gazdász Néptáncegyüttes.

17.30 Ferenczi Gyuri és a Rackajam

20.30 Leander Kills

22.00 JumoDaddy

05. 01., vasárnap

10.00 Kócos Artista Társulat: Nappali varieté

10.30 Óriásbubi-pukkantó össznépi mulatság.

11.00 Az Apacuka zenekar gyermekkoncertje.

13.00 Zumba Kids

13.20 Hungarythmic SE

13.45 Okay Dance

14.10 Haller Sport, Majorette Egyesület Mosonmagyaróvár

14.40 Attitude Balett Stúdió

15.00 HedoniZm Crex – Ad Flexum Hiphoptánc- és Sportegyesület

15.15 Royal Kolibri TSE

15.40 Kelet Lányai hastánccsoport

16.30 Korda György és Balázs Klári

17.30 Mofém Fúvószenekar

18.30 Brassdance

20.00 Zenevonat. Szuperkoncert az LGT sztárjaival.

LÉBÉNY

Sportos majális

05. 01., vasárnap, 15.30 óra

Közösségi ház

Programok:

15.30 Aerobik Anikóval és Rebekával.

16.30 Showtánc-bemutató

17.00 Közös edzés és életmód-tanácsadás Katus Attilával.

19.00 Gerinc- és stretchtréning Csákvári Eszterrel.

Egész délután: hordóvonatozás, arcfestés, légvár, motoroztatás.

18.00 Mini exatlonbajnokság.

20.00 Mongoose együttes

Város májusfája

04. 30., szombat, 16 óra

Fő tér

Programok:

16.00 Játszóház: májusbotkészítés, társasjátékok.

16.30 Az óvodai rajzverseny eredményhirdetése.

17.30 A fa feldíszítése, felállítása.

PANNONHALMA

Retró majális

04. 30., szombat, 17 óra

Fő tér, liget és a magtár udvara

Program:

17.00 Dollár Papa – bűvészshow.

18.00 LGT-emlékzenekar

20.00 Dévényi Tibi bácsi

22.00 Retró diszkó.

14 órától a ligetben Pannonkamra, a magtár udvarán vurstli (körhinta, dodzsem, céllövölde stb.).

HEGYKŐ

Majális

04. 30–05. 01., szombat-vasárnap

Széchenyi Ödön park

Április 30.

19.00 Májusfaállítás

19.15 Hegykői Tűzoltózenekar

Május 1.

10.00 Hegykői Tűzoltózenekar

11.00 Belvárosi Betyárok – gyermekkoncert.

12.30 Galaxy Akrobatikus Rock and Roll Club

13.30 Grappa Jazz

15.00 Veterán autók

15.30 Hajdu Klára & Szakonyi Milán feat Czibere József

17.30 Petruska „egySzemélyes” koncert.

Információ: www.hegyko.hu

Akik kockás plédet és piknikkosarat is hoznak magukkal, azok között ajándékokat sorsolunk ki!

LEVÉL

Levéli Majális

05. 01., vasárnap

Programok:

7.00 Dalos ébresztő a levéli népdalkör közreműködésével a falu utcáin.

SPORTPÁLYA: Egész nap: óriáscsúszda, ugráló vár, kosaras hinta és csillámtetkó (ingyenes), hűtő-mágneses fénykép készítés (önköltséges)

10.00 légpuskás lövészverseny és íjászat

Anyák napi kézműves sarok

Tűzoltóautó bemutató

Tréfás ügyességi játékok - egész nap, gyerekek és felnőttek részére egyaránt: kötélhúzás, zsákban futás, medicinlabda dobás, szárazföldi horgászat, dekázó verseny, gólyaláb verseny, lekváros kenyér evés, diótörés, patkó tartás, lábtenisz

10.30 Levéli mini Exatlon. Akadályfutás mókás feladatokkal kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

11.30 Kölyök foci - nem csak Bozsik programosoknak

12.00 Ki nyer ma? - kérdés - felelet játék komolyzenéről.

13.00 jó ebédhez (és jó majálishoz) szól a nóta.

Szellemi totó - téma: 25 éves a Levéli Horgász Egyesület.

13.30 Floyd Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány bemutató.

14.00 Sétakocsikázás a falu utcáin

14.00 Levél-Rajka u19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés

15.00 Motorozás és motor szépségverseny a FŐNIX Motorosok segítségével. Várjuk a levéli motorosokat, hozzák el kedvenc járművüket!

16.00 II. Meni Kupa - Tizenegyes rugó bajnokság

17.00 Levél-Rajka megye II. bajnoki labdarúgó mérkőzés

17.30 Sörpong, vízpong, kólapong

18.15 Ki nyer ma? kérdés - felelet játék könnyűzenéről.

19.00 Tavasznyitó mulatság – buli kifulladásig. Muzsikál: Robi & Adél

A versenyekre a helyszínen lehet jelentkezni, eredményhirdetések a versenyek után.

Jánossomorja

Városi majális

05. 01., vasárnap, 6.30 óra

Sportpálya

6.30 A fúvószenekar zenés ébresztője a városban

7.00 Szabadtéri jótékonysági főzés és ételkóstoló

10.00 Öregfiúk labdarúgó-mérkőzés

11.00 Tavaszköszöntő retró felvonulás a sportcsarnok parkolójától a sportpályáig

12.00 Ebéd

14.00 Lőrincz György polgármester köszöntője, emlékplakettek átadása

14.30 Moson Big Band

16.00 Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesület ének- és tánckara

17.00 Moson Szél Egyesület musical összeállítása

18.00 Hip-Hop bemutató

18.30 MC Hawer és Tekknő

19.30 Alee

21.00 Neoton Família sztárjai

Kísérőprogramok: vonatos kalandpálya, Euro Bungee, óriáscsúszda, vízigömb, fa körhinta és népi fajátékok. A játékok használata ingyenes!

FERTŐSZENTMIKLÓS

Családi repülőnap

05. 01., vasárnap, 8 óra

Reptér

8.00–10.00 Sétarepülés

9.00–9.20 Jak–18, Zlin Z–226, Extra 330, Swift S–1 érkezése.

10.00–10.05 L–29 Delfin érkezése.

10.05–10.10 Cessna hidroplán, 2 db Jak–52 érkezése.

10.10–10.20 Jak–52 – páros bemutató.

10.20–10.25 Tóth Róbert – gyrocopter-bemutató.

10.25–10.35 Magnus Fusion

10.35–10.40 Schweizer 300 – helikopterbemutató.

10.40–10.45 Eiri Avion PIK–20 – vitorlázóbemutató.

10.45–10.50 Vári Gyula – Jak–52 érkezése.

10.50–12.00 Sétarepülés

12.00–12.15 Vári Gyula – Jak–52 – műrepülő-bemutató.

12.30–12.35 Cessna C206 hidroplán – bemutató.

12.50–13.05 Besenyei Péter – Corvus Racer – műrepülő-bemutató.

13.05–14.30 Sétarepülés

14.30–14.40 Tóth Ferenc – Swift S–1 – vitorlázó műrepülő bemutató.

14.40–14.55 Jak–18 bemutató.

14.55–15.10 Martin Sonka – Extra 300SR – műrepülő-bemutató.

15.10–15.30 Zlin Z–226 – műrepülő-bemutató.

15.30–15.40 Altus-bemutató

15.40–16.50 Sétarepülés

16.50–17.05 2 db Jak–52 – egyéni bemutatók.

17.05–17.20 L–29 Delfin – bemutató.

17.20–17.35 Veres Zoltán műrepülő-bemutató.

17.35–17.45 Magnus Fusion

18.00–20.00 Sétarepülés

Tervezett földi programok: repülőszimulátor, repülőgép-kiállítás, malév-minikiállítás, aeropark ajándékbolt, Aeropark veterán autók, GAstore shop, gyermekfoglalkozások, ugrálóvár, csúszda, kézműves/termelői vásár, kürtőskalács, pop-corn, hot dog.

Bővebb információ: https://www.legiparade.com/

GYŐR - Bartók Tavasz

Ramón Vargas Győrben (fotó györ_RamonVargas)

05. 03., kedd, 19.30 óra

Olimpiai Sportpark

Ramón Vargas és a Győri Filharmonikus Zenekar

2017 után újra a Győri Filharmonikus Zenekar vendégeként lép színpadra a világhírű tenor, Ramón Vargas, a mexikói sztárénekes magyarországi koncertjei az évad kiemelkedő eseményeinek ígérkeznek. A nagyszerű énekművész karrierje 1992-ben vett döntő fordulatot, amikor a New York-i Metropolitan Opera Lammermoori Lucia-produkciójában Luciano Pavarottit helyettesítette Edgardo szerepében. Nem sokkal később már a milánói Scalában lépett színpadra, Verdi Falstaffjában Fenton szólamát énekelte, a szenzációs előadás rendezője Giorgio Strehler, karmestere Riccardo Muti volt. Ramón Vargas olyan operaházak rendszeres vendége, mint a Teatro Colón (Buenos Aires), a Royal Opera House (London), a Teatro Real (Madrid), az Opéra National (Párizs), a bécsi Staatsoper vagy a Veronai Aréna.

Program: Mozart: Figaro házassága – nyitány, Mozart: Don Giovanni – Il mio tesoro intanto, Donizetti: Alba herceg – Inosservato penetrava… Angelo casto e bel, Verdi: A végzet hatalma – nyitány, Verdi: A két Foscari – Dal più remoto esilio… Odio solo, ed odio atroce, Ponchielli: Gioconda – Cielo e mar, Donizetti: Don Pasquale – nyitány, Cilea: Az arles-i lány – È la solita storia del pastore, Puccini: Manon Lescaut – Intermezzo, Puccini: Tosca – Dammi i colori… Recondita armonia, Rossini: A sevillai borbély – nyitány, Leoncavallo: La Mattinata, Nardella: Core ’ngrato – nápolyi dal.

Vezényel: Pier Giorgio Morandi.

A hűtlen feleség

05. 03., kedd, 19 óra

Győri Nemzeti Színház

A bemutató a Bartók Tavasz keretében a Magyar Nemzeti Táncegyüttessel közös programként, a Müpa szervezésében valósult meg.

Ritmo Piknik

04. 29–30.

Több helyszínen

Jazz, folk és rock, tradicionális dallamok a szabadban, családi programok és lebilincselő koncertek Győr ikonikus helyein: egy hétvégére a városba költözik a Ritmo Piknik! A fesztiválra a belépés #ingyenes, oltási igazolvány nélkül látogatható.

A Bartók Tavasz keretében idén három vidéki városban is megrendezi a Hangvető a fesztivált: Miskolcon, Győrben és Debrecenben.

Á𝐩𝐫𝐢𝐥𝐢𝐬 𝟐𝟗.

A͟p͟á͟t͟ú͟r͟-há͟z͟

18.00 Ephemere

20.00 Másik János

S͟z͟é͟c͟h͟e͟n͟y͟i͟ ͟t͟é͟r͟:͟

19.00 Romengo

21.30 PASO – Pannonia Allstars Orchestra

Á𝐩𝐫𝐢𝐥𝐢𝐬 𝟑𝟎.

A͟p͟á͟t͟ú͟r͟-há͟z͟

17.00 ¡Nosnach

19.00 Napfonat

S͟z͟é͟c͟h͟e͟n͟y͟i͟ ͟t͟é͟r͟:͟

11.00 Klárisok

15.00 Bélaműhely

20.00 Poklade

21.30 Los Orangutanes

Koncert

Orgonahangverseny

05. 01., vasárnap, 18 óra

Szentlélek-templom

Herczeg Zoltán orgonahangversenye.

A műsoron J. S. Bach, Mendelssohn, Antalffy és Gárdonyi művei szerepelnek, közreműködik gordonkán Novák Netti.

A belépés díjtalan.

Mudfield

04. 30., szombat, 19 óra

Bridge Hallgatói Klub

Szörnyeteg lemezbemutató koncert Győrben.

19.00 Kapunyitás

20.00 Vendégzenekar (szervezés alatt).

Jegyár február 1-jétől március 31-én éjfélig (csak online): 2500 Ft.

Jegyár április 1-jétől április 30-án délig: 3000 Ft.

Tavaszi táncest

04. 30., szombat, 18 óra

József Attila Művelődési Ház

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér József Attila Művelődési Házában tavaszi táncest kezdődik. Házigazda: Akkordeon Tánczenekar. Az ételekről és italokról a vendégek gondoskodnak.

A jegyek megvásárolhatók elővételben a helyszínen, nyitvatartási időben. Regisztráció: +36-96/421-740, [email protected]

Jegyár: 300 Ft.



Kiállítás

Tóth Béla és tanítványai

04. 27., szerda, 16 óra

Magyar Ispita

Tóth Béla és tanítványai című kiállítás.

A tárlatot bemutatja: Lipovits János szobrászművész.

A kiállítás megtekinthető 2022. május 8-ig.

Jegyek: teljes árú jegyár: 700 Ft, kedvezményes jegyár: 350 Ft.

Séta

Szezonnyitó Naplemente-túra, hajós városnézés az anyák napi hétvégén.

04. 29., péntek, 18 óra

Amstel Hattyú Fogadó kikötője

Új történetek, családias hangulatú program.

Másfél órás városnézés indul kishajóval, az alkony fényeiben, a folyók városában.

Csobayné Pintér Éva, a GyereGyőrbe Tematikus városnézések és Élményprogramok idegenvezetőjének színes történeteivel az Amstel Hattyú Fogadó kikötőjéből!

Részvételi díj: 6000 Ft/fő. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges! Bejelentkezés: [email protected], vagy telefonon: +36-30/294-9174.

MOSONMAGYARÓVÁR

Gyerek

Bütykölő szakkör

04. 29., péntek, 17 óra

Fehér Ló Közösségi Ház

Anyák napi ajándékkészítés festéssel, ragasztással, varrással.

A foglalkozáson sokféle alkotás elkészítésére van lehetőség! Kreatívkodni szerető kicsiket és nagyokat egyaránt várunk! A szakköri foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges. Az anyagköltség 500 Ft. Bővebb felvilágosítást Csonkáné Sörös Katalin szakkörvezető nyújt a 30/916-7664-es telefonszámon!

Anyák napi játszóház mozival

04. 30., szombat, 9.30 óra

Fehér Ló Közösségi Ház

9.30–10.30 Virágos és szíves ajándékok, üdvözlőlapok készítése.

10.30 A moziban egy kedves családi film látható, mely az újszülöttek és a gólya sajátságos kapcsolatáról mond mesét 92 percben, 6 éven felülieknek! A főszereplő gólya kalandos és meghökkentő felfedezésekkel teli utat jár be, és a végén egy család boldog lesz! A belépés díjtalan!

KUNSZIGET

Petrezsirom Fesztivál

04. 30., szombat, 6 óra

Sportpálya

6.00–12.00 Húslevesfőző verseny.

12.45 Dynamic Dance tánccsoport

13.00 Eredményhirdetés, köszöntők.

14.00–16.00 Gyermekműsorok: Aranykapu együttes, Dunaszegi Színjátszókör.

16.00–17.45 Band of Streets utcazenekar

18.00–19.30 Zanzibár-koncert

19.45–20.30 Polgár Peti műsora.

21.00–22.30 Margaret Island-koncert

23.00–2.00 Hello Kids (utcabál).

DUNASZENTPÁL

Népi Hagyományok Napja

04. 30., szombat, 9 óra

Kerekes tér

Programok:

9.00–15.00 Szigetközi Szatyor kistermelői és kézműves-kirakodóvásár.

10.00 A Langaléta Garabonciások fellépése.

11.00 Vándormuzsikus, avagy a régi világ hangszerei – zenés-tréfás előadás.

12.00 Eszem-iszom, dínomdánom – finom vásári ételek.

13.00 Megyer táncegyüttes (Nagymegyer Város Hagyományőrző Egyesülete).

14.00 Rosta Géza zenés játszóháza.

15.00 A Somló Banda koncertje és táncház.

17.00 A Kolompos együttes koncertje.

18.30 Hoppáré zenekar

20.00 Kiss Attila–Farkas Kata mulatós est.

10.00–16.00 Pónifogatos falunéző túra.

10.00–19.00 Népi játszópark.

14.00–19.00 Nemezelés

14.00–19.00 ON-OK – íjászbemutató, íjászkodási lehetőség.

MECSÉR

IV. Parasztolimpia

04. 30., szombat, 9 óra

Dönci Csárda

E játékos vetélkedésre 8 fős, 18–70 éves kor közötti (min.1 fehérnép) csapatok jelentkezését várjuk, akik a népi, paraszti élet mindennapi tevékenységén alapuló feladatokban próbálják ki tudásukat. 3 fő bográcsban főz, minimum 1 kg csirkehúsból bármit. A tüzelőn kívül mindent hozni kell ehhez! A bírák pontozzák a kész ételeket, ami a csapatpontszámot erősíti!

5 fő a pályán több feladatot teljesít! Kizárólag gumicsizmában (szénabála-görgetés, létrafutás, patkódobás...)!

A nap végén megválasztjuk a legnagyobb parasztot!

Nevezni csapatnévvel, telefonszámmal a [email protected] lehet!

Nevezési díj: 2000 Ft/fő.

További információ: 30/825-2260.

SOPRON

Koncert

Jazz & Bor

04. 29., péntek, 18 óra

Liszt-központ

Koncert borbemutatóval.

Fellép: Batyu – Borbély Quartet

Zenészek: Borbély Mihály (fúvós hangszerek), Farkas Zoltán Batyu (dob, gardon, tánc), György Mihály (gitár), Horváth Balázs (bőgő), a bort kínálja: Iváncsics Zoltán (borász).

Crescendo – Haláltánc és Jupiter

04. 27., szerda, 18 óra

Liszt-központ

Mozart utolsó szimfóniája és Liszt különleges zongoraversenye a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar és Bóna Márton előadásában.

Jegyek válthatók a Pro Kultúra jegyirodájában (9400, Sopron Liszt F. utca 1., 06-99/517-517, [email protected]), valamint online a https://bit.ly/crescendoberlet oldalon.

Bérlet ára a négyszeres hangversenysorozatra: 7500 Ft.

Jegyár az egyes koncertekre: 3000 Ft.

Előadás

Lepedőakrobaták

04. 30., szombat, 18 óra

Liszt-központ

Dumaszínház. Benk Dénes és Csenki Attila közös estje.

Egyéb

Porcelánfestés – iníciálé-, monogramkészítés

04. 29., péntek, 17 óra

Pékmúzeum

Reneszánsz kerámia- és porcelánfestő workshopok a Pékmúzeumban.

Reneszánsz stílusú díszes monogramot festünk a tányérra. A porcelánfestő műhelymunkát Kriegné Puskás Ilona porcelánfestő vezeti (PilonArt).

Az alkotás előtt a Soproni Múzeum művészettörténésze, Krébesz Lili avatja be a résztvevőket a korszak díszítőművészetébe és mintakincsébe. Az alapanyagot és a festéshez szükséges eszközöket is a múzeum biztosítja. Javasoljuk, hogy műhelymunkára alkalmas ruházatban jöjjenek.

Maximum létszám: 8 fő.

Részvételi díj: 8500 Ft/fő.

A részvételhez előzetes regisztráció és jegyvétel szükséges. A jegy megváltható a Macskakő Gyermekmúzeumban (Sopron, Szt. György u. 12.).

A foglalkozások helyszíne a Pékmúzeum (Sopron, Bécsi út 5.).

A helyszínen nincs lehetőség jegyvásárlásra!

Jelentkezés és információ: Egresits Anita, tel.: 06-99/791-322, [email protected]