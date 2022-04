A diploma megszerzése után azonnal munkába állt korábbi gyakorlati helyén, a győri Petz Aladár Egyetemi Oktatókórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán.

Az alma mater fiatal alumnájával a szülésznői hivatás szépségéről, valamint az egyetemen zajló gyakorlatorientált egészségügyi képzésről beszélgettünk.

Gogolák Réka számára már korán egyértelművé vált, hogy egészségügyi területen szeretne dolgozni. Amikor eljött a felsőoktatási felvételi ideje, nem maradt benne kétség, hogy nem szakmát, hanem hivatást fog választani. Azonban a szerencse is közrejátszott választásában, hiszen a szülésznői szakirány mellett az ápolóit megjelölte felvételi lapján. Hangsúlyozta: „Azóta is nagyon hálás vagyok, hogy így alakult, már az első szakmai gyakorlaton beleszerettem a szülészet világába, ez azóta sem változott.”

Dabasról érkezett

A dabasi lányt a Széchenyi István Egyetemre elsősorban a szerelem vonzotta, hiszen jelenlegi férje akkor már Győrben élt és dolgozott, így lehetőségük adódott itt megkezdeni a közös életünket. Az első szemeszter után azonban már tudta, hogy szakmai szempontból is a legjobb döntést hozta. Kifejtette: „Az egyetemen a gyakorlati képzés nagyon sokat segített abban, hogy végzett szülésznőként is megálljam a helyem, hiszen a szülőszobán és az osztályokon eltöltött sok-sok gyakorlatnak köszönhetően olyan tapasztalatot szerezhettem, amit másképpen nem lehetne pótolni”.

Diplomája megszerzése után szinte azonnal munkába állt korábbi gyakorlati helyén, a győri Petz Aladár Egyetemi Oktatókórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán szülésznőként. Úgy véli, hatalmas előnyére vált, hogy ismerős környezetben kezdhetett, hiszen az egyetemi évek alatt szakmai gyakorlaton, illetve segédápolóként is dolgozott az újszülött osztályon, így nem volt számára ismeretlen a kórház. Hozzátette: „Bár viszonylag rövid idő telt el a diplomám megszerzése és a munkába állasom óta, de ez idő alatt is sok tapasztalatot szereztem, sokat tanultam a kollégáimtól, és ennek köszönhetően egyre nagyobb magabiztossággal állok a rám váró szakmai kihívások elé”.

A legkevesebb történet

Arra a kérdésre, hogy tekint a szülőnői hivatásra, megható gondolatokat fogalmazott meg: „Az, hogy munkám során minden nap a részese lehetek ennek a csodának, hogy a kezeim között születik meg egy új kis élet, segédkezhetek egy család megszületésénél, támaszt nyújthatok az élet egyik legnehezebb és leggyönyörűbb folyamatában, semmi máshoz nem fogható. Ezek a pillanatok segítenek megbirkózni a szakma nehézségével, a felelősséggel, a fizikai és mentális terheléssel, amivel a szülésznői munka jár. Rengeteg hálával és boldogsággal gondolok erre a szakmára, a hivatásomra.”

Legkedvesebb történetéről faggattam, de Gogolák Réka szerint minden egyes szülést és születést felsorolhatna, hiszen mindegyik egyedi és kedves élmény számára: „Különösen nagy boldogsággal tölt el, mikor akár hónapokkal később képeket és kedves üzeneteket kapok az édesanyáktól, akiknek én segíthettem világra kisbabájukat. Nagyon nagy öröm számomra az a tudat, hogy ennyi idő elteltével is hálával gondolnak rám.”

A győri Petz-kórház szülészete előtt.

Tapasztalatot gyűjteni

Hangsúlyozza azonban, hogy a szülésznői hivatáshoz, a megfelelő szakképesítés mellet végtelen sok empátia és magas stressztűrő képesség szükséges, hiszen nyomás alatt is támaszt kell nyújtani a szülő nőnek, a kismamának, vagy a nőbetegnek. A Széchenyi István Egyetem képzését azoknak ajánlaná, akiknek fontos, hogy már az egyetemi évek alatt megtapasztalják, hogy milyen valódi kórházi környezetben dolgozni, hiszen a képzés nagy részét teszi ki a klinikai szakmai gyakorlat, aminek kiemelkedő jelentősége van a későbbi szakmai tevékenység során.

Arra a kérdésre, miszerint tervez-e szakmai továbblépést, akár egy mesterszak elvégzésével a győri egyetemen, egyértelmű igennel felel: „Mindenképpen szeretnék még tanulni, nem érzem teljesen lezártnak felsőfokú tanulmányaimat, az elkövetkező néhány évben nem tartom kizártnak, hogy ismét széchenyis hallgatóként folytassam a tanulást. De egyelőre elsősorban a klinikai színtéren szeretnék minél több tapasztalatot szerezni”.

Kapcsolat a volt csoporttársakkal

Sok volt csoporttársával azóta is tartja a kapcsolatot, többekkel kollégákként is együtt dolgoznak a győri kórházban. Elmondta, a közös szakmai kihívásoknak és élményeknek köszönhetően igen közeli barátságok alakultak ki az egyetemi évek alatt. A campusra pedig bármikor szívesen visszatérne, akár egy későbbi alumni találkozó alkalmával is.

A 2021-es év Gogolák Réka életében nem csak a diploma megszerzése miatt számított mérföldkőnek. A diplomaosztót követően házasságot kötött párjával, akivel közel 8 éve alkottak egy párt. Hangsúlyozta: „Nagyon sokat köszönhetek neki, mert a tanulmányaim alatt, és a munkám során is hihetetlenül sok támogatást kaptam és kapok tőle”. Hozzátette, hogy számukra nem okoz különösebb kihívást, a szakmát és a magánéletet összeegyeztetni, igyekeznek minél több minőségi időt eltölteni egymással. Tény, hogy ez a megszokottnál egy kicsit több tervezést igényel, hiszen sokszor a hétvégéket és az ünnepnapokat is a kórházban tölti. Aláhúzta azonban, hogy számára ez olyan áldozat, ami szinte elenyésző a szakma szépsége mellett.