Az Arrabona Racing Team 2014-ben építette meg első versenyautóját. A fiatalok a tavalyi járművet vették alapul, fejlesztették tovább, és a megbízhatósági problémákat orvosolták. Emellett cél volt az is, hogy az autó tömege ne haladja meg a kétszáz kilogrammot. Ezt úgy tűnik, sikerült megoldani, és további módosításokat is végeztek a tavalyi autóhoz képest. Az első eredmények alapján mintegy tíz százalékkal tudják az autó tömegét csökkenteni, ami a versenyeknél adhat előnyt a csapatnak. Az alkatrészeket jelenleg is gyártják, a karosszériával végeztek, most kezdődik a jármű összeszerelése.

- Az autó alapja, a karbon váz elkészült. A napokban érkezik meg rá a külső matrica, ami után elkezdődhet az egyes elemek felhelyezése a gépjárműre. A csapat közel ezer alkatrészt, komponenst gyártott le saját kezűleg. Többek között az autó karosszériáját, lengőkarokat, benzintankot, az aerodinamika alkatrészeit, üzemanyagtankot, és egyéb kiegészítő alkatrészeket – mondta el lapunknak Kapocsi Máté az Arrabona Racing Team csapatvezetője.

A csapat részlegei, tagjai fárasztó hónapon vannak túl. A járműdinamika részleg, a karosszériarészleg, az elektronika részleg mellett a munkát segítette a hajtáslánc, a driverless, az aerodinamika, és menedzsment részleg is.

A tervek szerint a teljes autót május közepére állítják majd össze a fiatalok. Képünkön Hege Kristóf, aki az utolsó finomításokat végzi az autó vázán.

Forrás: Huszár Gábor / Kisalföld

- Három műhelyünkben párhuzamosan zajlik a munka. Egyszerre körülbelül húsz csapattag dolgozik, erőn felül nap mint nap. Váltásban érkeznek a csapattagok, valaki az iskola és munkahelye mellett reggel és a délelőtti órákban tud dolgozni, sokan délután és késő este tevékenykednek – tette hozzá a csapatvezető.

A tervek szerint a teljes autót május közepére állítják majd össze a fiatalok, majd egy tesztidőszak kezdőik a pilótákkal, és a csapattagokkal. Júniusban egy nagy rendezvényen mutatják majd be az elkészült versenyautót, majd az idei nagyobb megmérettetések július közepétől várhatóak a csapat számára. A gyorsulási pályákon, és a tesztek során tavaly még egy fekete dobozhoz hasonló adatgyűjtő mentette a menet közbeni statisztikai adatokat, eredményeket, idén új fejlesztés is kerülhet a kocsiba.

- Mint a Forma 1-es autóknál, próbálunk mi is minél több adatot rögzíteni a versenyekről, a tesztekről, amikor a pilóták versenytempóban mennek a pályákon. Az új kifejlesztett, és megalkotott telemetria rendszer azonnal küldi majd számítógépeinkre a legfontosabb adatokat: a hőmérsékleteket, különböző motoros paramétereket, hibaüzeneteket. Ezek alapján tudjuk a pilóta munkáját segíteni – mesélte lapunknak Orova László, a csapat technikai vezetője.

Az Arrabona Racing Team tagjai nem néznek könnyű időszak elé. Számukra, a cél nem is lehet más mint a győzelem. Egy olyan versenyképes autó megalkotása, mely aztán kemény körülmények között bizonyíthat. A nyár közepén Ausztriába utaznak versenyre, de lesz megmérettetésük idehaza, a Hungaroringen is, végül pedig nagy kaland vár rájuk Németországban.