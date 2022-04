Nadrágválasztás stílusosan

A férfi nadrágok terén biztosan kijelenthetjük, hogy jó pár éve már a slim fit fazonok viszik a pálmát. Akár az öltönynadrágok, akár a farmerok tekintetében ez a fazon az, amely a stílus ismérveként került be a köztudatba. Sőt, még melegítőalsók terén is az efféle szűkített szabású fazonok azok, amik valóban divatosnak számítanak. Természetesen ebből is megtalálható egészen extrémnek mondható szabások, különösképpen a farmerek tekintetében. Ezeket a sztreccsnadrágra hajazó darabokat viszont jobban tesszük, ha messziről elkerüljük, mert a sportos, fitt alkat helyett sajnos valami teljesen bizarr látvány lesz inkább a végeredmény velük… A férfi szaggatott farmernadrág bár nagyon megosztó, azonban bátran kijelenthetjük, hogy egy pár éve már a kifejezetten trendi kategóriába sorolható. Jó ideje már nem csupán a tizenévesek, de az idősebb korosztály számára is divatos viseletet jelentenek – persze csak ha ügyelünk rá, hogy ne legyenek túlzásba véve azok a szakadások. A hagyományos fazonú farmerek vagy szövetnadrágok sem számítanak ördögtől valónak, ezeknek is mindig meglesz a helye a mindenkori divatban – viszont korántsem annyira stílusosak, mint a slim fit fazonok. Erre érdemes tehát odafigyelnünk nadrágvásárlás tekintetében, ha tényleg fontos számunkra a stílusos megjelenés.

Forrás: modivo.hu

Sportos vagy elegáns?

Sok férfi felteszi magának ezt a kérdést, mikor próbálja megtalálni a saját stílusához leginkább passzoló viseletet. Azonban átlagosan elmondható, hogy nem éri meg választanunk a kettő közül. Persze nyilván valamelyik felé jobban húzunk, de úgyis mindkét stílusból kell, hogy legyen pár szettre való ruhadarabunk. Mindennek tetejében rendkívül stílusosnak számítanak már jó pár éve a sportos eleganciát képviselő összeállítások. Ilyen szett lehet például egy elegánsabb farmer valamilyen dizájnos sneakerrel és zakóval. Ez tipikusan egy olyan kombináció, ami mindent magába foglal, amit a divatos férfi ruházat képvisel. Méltán számíthatunk rá tehát, hogy jó pár év múlva sem lesznek divatjamúltak az efféle összeállítások. Ezek ugyanis körülbelül azt a kategóriát képviselik, amit a drágább sportautók. Egy Ferrari sosem fog kimenni a divatból, senki nem tartja majd ósdinak, ha végig gurulunk vele az utcán. Feltétlen érdemes tehát kísérleteznünk a sportosan elegáns kombinációkkal, ha eddig nem tettük volna még. A kettő közt egyre vékonyabb a határvonal, hiszen ma már a nagyobb sportmárkák kínálta ruhadarabok is egyre jobban átlógnak az elegáns kategóriába a szabásvonalukat és mintázatukat tekintve, ahogyan az elegáns ruházatoknál is egyre sportosabb szabással kerülnek piacra a különféle öltönyök és ingek. Tehát az átfedés egyre szembetűnőbb, és nekünk is megéri igazodnunk ehhez.