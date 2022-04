A zongoristával egyik kedvenc helyén, a Deák étteremben találkoztunk, ahol általában vasárnap déltől szórakoztatja élő zenéjével a hely igényes vendégkörét. – Beleszülettem a zenélésbe. Az egész családom, több száz évre visszamenően muzsikus – eleveníti fel a kezdeteket Váradi Albert. Büszke gyökereire, romungró származására. Édesapjára annak emberi nagysága, míg papájára kivételes zenei tehetsége miatt tekint példaképként, hiszen ő hét hangszeren is mesteri szinten játszott. Már 12 éves korában járt édesapjával muzsikálni, és ekkor beleszeretett a vendéglátós zenélésbe: a hangulat, a vendégek tapsa és nem utolsósorban az, hogy ezzel pénzt lehetett keresni, megfogta, és már akkor úgy döntött, hogy ezzel foglalkozik majd.

– Gyermekkorom óta minden egyes nap gyakorolok, tanulok, fejlesztem magam – árulja el sikerének alapkövét a zenész. Úgy tartja, hogy a vendéglátós zenélés a szakma csúcsa, hiszen minden valamirevaló muzsikusnak erős alapot ad, hogy itt a vendégek igényeinek megfelelően minden műfajban tudni kell játszani: jazzt, régi zenéket vagy a legújabb slágereket, rockot, klasszikusokat vagy éppen mulatóst. – Aki bejön egy étterembe vagy szállodába, annak jól kell éreznie magát. Jó legyen az étel, az ital, a hangulat és a zene. Ha nyűgösen is jön be, jobb kedvvel lépjen ki az ajtón – ad betekintést hitvallásába. Elárul még egy részletet, amire erősen figyel: a körülötte lévő munkatársak, a pincérek is érezzék jól magukat a zenéjétől, ez csak változatos repertoárral érhető el, ő akár 24 órán keresztül képes ismétlés nélkül játszani. Hiszi, hogy nincs rossz dal, csak rossz előadás.

Sopronban, Bécsben és a Vas megyei fürdővárosok vezető szállodáiban is rendszeresen fellép. – Mindenhol szeretek játszani, szeretem a változatosságot, a más miliőt, a különböző formációkat, stílusokat, így örömteli az egész – avat be a belőle áradó harmónia titkába. A vendéglátós muzsikálás mellett zeneszerzéssel és hangszereléssel is foglalkozik. Szerzőként mintegy negyven szám és számos hangszerelés köthető a nevéhez, olyan előadókkal dolgozik együtt, mint Kökény Attila, Takács Nikolas, Nagy Laci vagy a Váradi Roma Café. A pandémiás étterembezárások alatt sem esett kétségbe, biztonsági őrként dolgozott egy élelmiszer-­áruházban.

Istenhívő emberként törekszik arra, hogy napról napra jobb emberré váljék, meghatározó érték életében a család. – Három gyermekünk van, egy 17 és egy 15 éves lány, valamint egy egyéves kisfiú. Szeretném, ha a fiam továbbvinné a muzsikálás családi hagyományát – árulja el csillogó szemmel a művész.