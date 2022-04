Újra lesz kerékpárszállítás a Mátrába közlekedő autóbuszjáratokon,

a Balatonra kiemelt kapacitású kocsik fognak közlekedni,

Magyarország három legnagyobb tavához, a Balatonhoz, a Tisza-tóhoz és a Fertő tóhoz az ország bármely vasútállomásáról, egész napra érvényes, 420 forintért megváltható kerékpáros túrajeggyel lehet könnyen eljutni.

A Fertő tavi túrajegy egészen Sopronig, sőt az Ausztria területén lévő Pomogyig is érvényes

A munkába és az iskolába járáshoz az elővárosi vonatokon közlekedő valamennyi vonaton szállítható kerékpár: a korszerű motorvonattal kiszolgált viszonylatokban az alacsony padlós belépés és a széles ajtók könnyebbé, a vázak rögzítésére szolgáló biztonsági öv pedig biztonságossá is teszik a biciklik szállítását. Azokon a mozdonyvontatású ingavonatokon és a régebbi motorvonatokon, amiken van kerékpárszállító kocsi, akár 20 kerékpárt is lehet szállítani. A rendszeres ingázást segíti, hogy 50 kilométeres távolságig a kerékpárjegy olcsóbb, mint egy villamos- vagy buszjegy ára. Sőt, kerékpár havibérlet is váltható, amely akár havi 4 oda-vissza utazás esetén már megtérül.

Forrás: MÁV-START

A Balaton változatlanul a kerékpárosok legkedveltebb célpontja. Az északi parton közlekedő tapolcai sebesvonatokban már az áprilisi hétvégéken is nagy kapacitású kerékpárszállító kocsi közlekedik, nyáron pedig számos szerelvényben biztosított kiemelt kerékpáros kapacitás.

A Tisza-tó is egyre népszerűbb természetközeli és könnyű biciklis terep, ezért a tavalyi év sikere után március közepe óta újra közlekedik a speciálisan a biciklisták igényeire szabott, nagy befogadóképességű, 63 kerékpárhellyel rendelkező Tisza-tó expressz a Keleti pályaudvarról. A vonat április 3. óta Tiszafüred helyett már egészen Balmazújvárosig jár, hogy a Hortobágy festői pusztái is szabadon felfedezhető legyen bringával. Az expressz mellett Kisújszállás–Abádszalók–Kisköre között egy plusz vonat jár, és a vonalon közlekedő vonatok többsége minden nap nagy kapacitású kerékpárszállító mellékkocsival (BDzx) közlekedik. A Debrecen és Balmazújváros között zajló pályafelújítási munkák miatt kerékpárszállítással jelenleg Debrecenből Karcagon vagy Kisújszálláson keresztül érhető el a Tisza-tó.

Hazánk számos további helyszíne, köztük hegységek, dombvidékek, alföldi folyóvölgyek kerékpárút-hálózata is egyre kiterjedtebb, ezért évről évre újabb kocsikat alakít át a MÁV-START kerékpárszállítás céljaira, és többek között Sátoraljaújhely, Pécs, Szombathely, Zalaegerszeg és Szeged felé jelentős kerékpáros kapacitással közlekednek távolsági vonatok, a regionális forgalomban pedig több vonalon közlekednek felújított Bzx kerékpárszállító mellékkocsik. A Dunakanyar és a Pilis felé a szobi és esztergomi vonalakon az emeletes KISS motorvonatokon is vihető már kerékpár, a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tram-traint is ki lehet próbálni biciklivel is, sőt a felújított balatonfenyvesi kisvasúton is biztosított ezek szállítása.

Magyarország három legnagyobb tavához, a Balatonhoz, a Tisza-tóhoz és a Fertő tóhoz az ország bármely vasútállomásáról, egész napra érvényes, távolságtól függetlenül egységesen 420 forintért megváltható kerékpáros túrajeggyel lehet könnyen eljutni, ami automatából váltva 5 százalékos, online vagy applikációból vásárolva pedig 10 százalékos kedvezménnyel érhető el. A Fertő tavi túrajegy például egészen Sopronig, sőt az Ausztria területén lévő Pomogyig is érvényes, de a Tisza-tavi túrajegy is érvényes a Hortobágyra történő kerékpárszállításhoz is.

Forrás: MÁV

A START Klub kártyacsalád tulajdonosai szombatonként továbbra is díjmentesen szállíthatják bringájukat bármely belföldi viszonylatban, a havibérletes utasok pedig hétvégente a bérlet érvényességi területén. A Magyar Kerékpárosklub tagjai részére 25 százalék kedvezmény jár bringajegy árából. Egyre több nemzetközi vonaton is lehetővé válik a kerékpárszállítás, többek közt Ausztria, Szlovénia, Erdély és a Felvidék felé.

A kerékpárszállítással kapcsolatos minden információ, például menetrendek, túraajánlók a MÁV-START kerékpáros aloldalán érhetők el: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/kerekparszallitas