– Mióta 2016-ban elindítottam az Aurora FolkGlamourt, az a célom, hogy modernebb formában visszacsempésszem a népi motívumokat a mindennapokba nemcsak az öltözködés, de a lakásdekoráció terén is – folytatta Németh Hajnal Aurora.



– Rengeteg mintakönyvem van, ezekből válogattam. A Kisalföld mindig fontos terület volt és lesz is számomra, hiszen itt születtem Csornán. Már a korábbi években is készítettem hasonló tojásokat, az egyetlen különbség, hogy idén ezeket meg is lehet venni. Külön büszke vagyok arra, hogy a höveji mintával díszített Hövejre kerül majd.