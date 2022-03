A vonalkód őse lehetett a liszteszsákok csíkjelrendszere, erről árulkodik a Mohácson élő Mohácsi Bugarszki Norbert nemrégiben megjelent könyve, „A magyar csíkjelrendszer avagy vonalkód a népi kultúrában”. A könyv szerzője évekig kutatta a témát, rengeteg interjút készített a Kárpát-medence teljes területén olyan emberekkel, akik bármilyen információval tudtak számára a szolgálni.



Megszállott értékmentő



– 17–18 éves voltam, amikor beleszerettem egy hányatott sorsú templomba – mesél a kezdetekről Norbert. – Tíz évig tartó önkéntes munka árán nemcsak az épületet sikerült megmenteni, de olyan kapcsolatrendszert alakítottam ki, ami további ajtókat nyitott meg előttem. 2007-ben a pusztulás szélén állt már egy vízimalom itt, Mohácson. Annyit tudtam róla, hogy a Csele-patak egykori 24 malma közül ez volt az utolsó, ami még megmaradt. Nekem ennyi elég is volt ahhoz, hogy a megmentés élére álljak, azt azonban nem gondoltam volna, hogy nemcsak romkonzerválás, hanem igazi értékmegőrzés lesz belőle.



A Szent Miklós Vízi- és Taposómalom tulajdonosa büszkén mesélt a felújítás minden részletéről, s arról, hogy a berendezési tárgyak is sorra érkeztek egymás után.

Mohácsi Bugarszki Norbertet először a lábai vitték a malomba, azóta pedig mindennap a szíve. Kíváncsisága hiánypótló kutatómunkát eredményezett.

Forrás: Fülöp Zoltán / Dunántúli Napló





Megérkeztek az első zsákok



– A 800–1000 éves őrlőkő mellé szellemi tudás is érkezett, a malom kezdett megtelni élettel. Az első zsákokat díszítő- elemnek hozták, de történetük ezeknek is volt. Eleinte főként díszes sváb zsákjaink voltak, s a látogatóknak szívesen meséltem a díszített, sok esetben névvel is ellátott gabonazsákokról. Ilyenkor szinte mindig akadt valaki, aki hozzátett még egy kis adalékot a hallottakhoz. Aztán megérkezett az első harminc csíkos zsák Sellyéről. Ekkor kezdtek el komolyabban foglalkoztatni a csíkok. Gyergyószentmiklóson él egy elhivatott gyűjtő, Kisné Portik Irén, tőle hallottam először a jelrendszerről, s megmondom őszintén, először azt gondoltam, kicsivel több pálinkát ivott reggel. Vissza akartam ellenőrizni a hallottakat, de zavarba ejtően nem találtam semmit, egyetlen dolgozat foglalkozott a témával, ami a hetvenes években íródott.