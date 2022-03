– A falusi életben annyi érték rejlik, ami elavulóban van, de olyanok is, melyek reneszánszukat élik, mint amilyen a konyhakertek megművelése – hangsúlyozta Csaplár Zoltán. Mecsér polgármestere szerint e rendezvény is azt a célt szolgálta, hogy a helyi értékeket bemutassák. Felhívta a figyelmet a helyi kiállítók munkáira.

A faluvezető kitért arra is, hogy a mecséri középületeket is sikerült az utóbbi időben fejleszteni, illetve felújításuk folyamatban van. Hozzátette: várják az ötleteket az új mecséri lakópark nevére.

Palenik József, a Lajta Néptáncegyüttes művészeti vezetője, a program főszervezője a helyi lakosok és civilek aktivitásáról szólt. Mint mondta, szervezőként őt is meglepte, mennyire szeretett volna mindenki megmutatkozni, kiállítani, segíteni. – Remélem, falun mindenki jól érzi magát! Legyünk büszkék értékeinkre! – emelte ki. A Lajta Néptáncegyüttes fiataljai néptáncokat mutattak be, a közönséget is bevonva.