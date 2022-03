A Puskás, a musical két elő- adásblokkja között beszélgettünk Veréb Tamás énekes-színésszel a közelgő, márciusi koncertjéről. Decemberben és januárban telt házzal játszotta a Győri Nemzeti Színház az Aranycsapatról szóló darabot, és már az áprilisi bemutatókra is elfogytak a jegyek. A legendás csatárt alakító színész klasszikus, önálló estjével is bemutatkozik a nagyközönségnek.

– Ilyen vendégszeretetet és fogadtatást, mint amit a győriektől kaptam, rég éreztem. Ilyen közönségnek lehetetlen, hogy ne csináljak saját koncertet. Örülök, hogy végre nemcsak Puskás Öcsiként láthatnak a színpadon, hanem Veréb Tamásként is bemutatkozhatok. A musicalirodalom nagy dalai mellett saját dalaimat is eléneklem majd – kezdte lapunknak Tamás.

Arra a kérdésre, hogy melyik áll hozzá közelebb, az énekesi karrier vagy a színészi pálya, azt felelte: – Mindig változik, amióta az eszemet tudom és a színpadon akarok állni, jellemzett a zene és a színház kettőssége. Mivel a zenés színházat képviselem, gyakran találkozik a kettő. Azonban néhány éve eljutottam arra az elhatározásra, hogy megpróbálom különválasztani a kettőt. Úgy éreztem, gyakran fogalmazódik meg az emberekben az a kérdés, ha egy Veréb Tamás-koncertre váltanak jegyet, vajon milyen muzsikát hallhatnak aznap este. Széles skálán mozgok, így ígérhetem, hogy ezúttal is lesznek musicalek, saját dalok, és az is megeshet, hogy még a Hej, cigány is felcsendül. Klasszikus ének szakon végeztem, nem állnak tőlem távol az operák sem – fogalmazott az énekes-színész, aki mindig is pozitívan tekintett erre a sokszínűségre.

Fotó: Csapó Balázs

– Ha választanom kellene, akkor, bevallom, az éneklés most jobban vonz, de ez időről időre változik. Elárulom, profilváltásra készülök. Tom Sparrow néven a soul, az R&B és a trap műfajában szeretném kipróbálni magam – tette hozzá. – Az önálló estek remek lehetőséget adnak arra, hogy megmutassam saját zenei világomat, hogy én mit szeretek. A győri fellépésemre is én válogatom össze a dalokat, így minden az ízlésemet tükrözi. A könnyű­zenészekből álló zenekarom is velem tart, akiknek mindig új felüdülés, hogy kottából kell játszaniuk. A másik fontos tényező, hogy ilyenkor kendőzetlenül és közvetlenül tudok kommunikálni a közönségemmel. Általában már az első dal után közvetlen viszony alakul ki közöttünk, de van, hogy átcsap az este „stand-up comedy”-be. Vicces történetekkel próbálom elhalmozni a hallgatóságot, a dalokat átkötő szövegekben mesélek személyes sztorikat és elárulok színházi kulisszatitkokat is. Az elmúlt hónapokban Győrben is sok minden történt velem, ígérem, lesz miről mesélni. Ez egyfajta közös kapcsolódási pont is a győri közönséggel – fejtette ki Veréb Tamás.

– Nem először lépek fel Győrben, többször adtunk már kisebb koncerteket a megyeszékhelyen. Még januárban a karácsonyi forgatagban sétáltam, megnéztem az esti fényjátékot, és rájöttem, hogy miért is ennyire ismerős a főtéri bencés templom és a Dunakapu tér. Egyszer egy adventi műsorban működtem közre, de adtunk már egyórás koncertet is. Ha hívnak, ezután is szívesen jövök – vetítette előre az énekes-színész, akivel legközelebb március 11-én a Győri Nemzeti Színház nagyszínpadán találkozhatnak, „Örök álmodozó” címet viselő önálló estjén.