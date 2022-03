Meglehetősen emlékezetesre sikeredett idén a győri Széchenyi István Egyetem szokásos sítábora, több szempontból is: egyrészt először próbáltak ki francia sípályát, másrészt először vettek részt a MEFOB Síbajnokságon. A debütálás főleg az utóbbi esetben bravúrosan sikerült; az élménybeszámoló kapcsán Gasztonyi Tamás kísérő oktató válaszolt kérdéseinkre.

„Nagyon vártuk az idei tábort, ugyanis egy évet kihagytunk a pandémia miatt, hiányzott már a síszezon” – felelte kérdésünkre az egyetem testnevelés-oktatója, majd a helyszínválasztást indokolta. „Korábban mindig a szomszédba jártunk síelni, de most szintet léptünk. Ausztria inkább a családi síelés és a falusi turizmus hazája, Franciaország viszont az amatőr sportolók paradicsoma. Falvak helyett kifejezetten erre a célra épült modern síközpontokkal találkozhatunk, ahol minden szolgáltatás egy helyen van. Tökéletes helyszín egy táborhoz” – fogalmazott.

Dobogós lányok: Némethy Dorka és Magyari Antónia. Középen felkészítő oktatójuk, Gasztonyi Tamás.

Hozzá kell tenni, nem teljesen véletlenül esett a választás a dél-franciaországi Puy-Saint-Vincent-re, ugyanis itt rendezték meg az Magyar Egyetemi–Főiskolai Országos Síbajnokságot is, kézenfekvő volt tehát ehhez alkalmazkodni. Mintegy 30-40 pálya, 75 kilométernyi hasznos síterület várta a hallgatókat. Tekintsünk bele egy pillanatra a tábor mindennapjaiba! A résztvevők egy kezdő és egy haladó csoportot alkottak. Előbbiekkel Zakariás Géza testnevelőtanár foglalkozott, aki a tábor végére „sízőket faragott” azokból is, akik korábban csak a tévében láttak ilyet. A haladók között már rutinos síelők csiszolhatták tudásukat – érdekesség, hogy őket Gasztonyi Tamás mellett egy gépészmérnök hallgató, Albert Benjamin is trenírozta.

Végül Benjamin mellett három hölgy, Csia Zsófia, Magyari Antónia és Némethy Dorka indult a versenyen, amelyen nagyon sikeresen szerepeltek. Dorka a szlalomszámban harmadik helyen végzett, Antónia pedig duplázni is tudott: óriás műlesiklás kategóriában ezüstérmet, míg a szlalomot követően bronzérmet akaszthattak a nyakába. Mindez a felkészítő oktatók munkáját is dicséri. A pazar eredményeket természetesen meg is ünnepelte a társaság: egyik este a francia gasztronómia remekeit kóstolhatták meg a szervezőknek köszönhetően, hazafele úton pedig a torinói városnézés sem maradhatott ki a programok közül.