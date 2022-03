– Az idő megfogta a hóvirágot és a tőzikét, ezek lassan elvirágoznak, ahogy a tarka sáfrány is. Virágba borult viszont a leánykökörcsin. A csapadékhiány nagyon meglátszik a növényeken, lerövidül a tenyészidejük. A fagyok, az időjárás pedig még inkább próbára teszi a növényvilágot. A mínusz 6–7 fokot nehezen tolerálják, több éve az extrém időjárás a jellemző a tavaszi virágzások során – kezdte Molnár István természetfotós.

– Nagy meglepetés volt számomra, hogy Kenyerinél van tarkasáfrány-lelőhely. Az árokparton virágzik. Legközelebb csak Kocs környékén tudtam róla. A lilától a sárgás­fehérig mindenféle színben pompáznak. Jó idő volt, mikor virágoztak, így ki tudtak teljesedni. Ahogy a tőzike és a hóvirág is. A most bontakozó virágokat azonban megviseli az idő. A nagyapám azt szokta mondani, mikor a kökény virágzik, még jöhetnek a fagyok.

2013-ban ilyenkor például majdnem térdig érő hó volt. Eddig előre volt a természet, most viszont visszaállt a rendes ütemterv. A leánykökörcsinnel együtt nyílik a tavaszi hérics, majd jön a fekete kökörcsin. Virágba borul a kockásliliom, kotuliliom, majd az orchideafélék, mint a légybangó vagy a Boldogasszony papucsa. Ezt követik a kosborok, azt meg a zsályafélék, majd a mályvák – haladt sorban Molnár István. A kora tavaszi erdő jellegzetes növénye még a medvehagyma, amit nem szabad összekeverni a gyöngyvirággal!

A természetfotós megörökítette a virágzó leánykökörcsint.

Forrás: Molnár István



A természet jó ismerője a szárnyasokkal kapcsolatos megfigyelését is megosztotta lapunkkal: – Rengeteg hattyú van a Rábaközben. Egy nagy csapat például a páli tavakon, Vadosfánál szintén. Agresszív a költő madarakkal szemben – mondta, majd egy jó hírrel zárta beszélgetésünket.

– Napok óta a közelben darvadozik két daru. Jellegzetes hangjuk van, amit hallattak is. Korábban felénk nem volt jellemző, ezen a részen először 2009-ben láttam darucsapatot vonulni. Az utóbbi 5–6 évben több csoporttal is találkoztam a Rábaközben, volt, hogy ötven-, volt, hogy több mint száz tagúval. A híradások szerint a Hortobágyon több tízezret számoltak belőle. Örvendetes hír, hogy elszaporodtak.