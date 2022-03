A vezető VPN szolgáltatók között tartják számon

Kétségtelen, hogy a Surfshark VPN virtuális magánhálózat a dobogósok között is előkelő helyet foglal el, nem véletlenül. A fent említett pozitívumok mellett, a VPN szolgáltató korlátlan számú eszköz csatlakoztatását teszi lehetővé.

Surfshark VPN vélemények – magukért beszélnek a pozitív tapasztalatok

A Surfshark VPN vélemények a bizalmunkat is megelőlegezhetik. Ezek ugyanis arról tanúskodnak, hogy VPN által kínált védelem remek, az adatvédelem pedig szintén maradéktalanul biztosított. Egyetlen negatívumként talán azt említhetnénk meg a VPN-nel kapcsolatban, hogy az nem rendelkezik független féltől származó hitelesítéssel.

A vírusirtó telepítéséről sem feledkezhetünk meg

Tudatos felhasználóként nem csupán az adataink védelmét kell biztosítanunk, de magának a számítógépünknek a teljes körű biztonságáról is gondoskodnunk kell. A vírusirtó programok ebben tesznek jó szolgálatot.

Miért felel a vírusirtó?

Az antivírus programok célja (legyen szó szoftveres vagy hardveres rendszerről) az, hogy meggátolják a számítógépekbe bejuttatni akart káros állományok tényleges behatolását. Ezek az állományok lehetnek többek között vírusok vagy egyéb kártékony programok.

Néhány szóban a reaktív és heurisztikus vírusvédelemről

A működési elvüket tekintve a vírusirtó szoftverek 2 csoportba tartoznak: reaktív vagy heurisztikus védelmet biztosítanak. Az előbbi alappillére egy folyamatosan bővülő adatbázis, amelyben az eddig összes megjelent kártékony elem regisztrálva van. A vírusirtó szoftver erre az adathalmazra támaszkodva azonosítja be az adott kártékony programot. Természetesen az adatbázist a szoftver gyártója folyamatosan frissíti – a gond csupán az, hogy az új vírusok megjelenése esetén ez akár több napot is igénybe vehet. Az utóbbi, azaz a heurisztikus vírusvédelem már jóval modernebb – a mesterséges intelligenciának hála a legújabb vírusokat is azonnal felismeri.