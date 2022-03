Az Őrségtől a Mecsekig

Melyik szakasz jött be a leginkább a déli kéktúrán? – kérdeztük. „Kőszeg mellől, az Írott-kőtől rajtol az út. Az etapok első harmadában jártunk az Őrségben. Számomra mindig különleges ez a hangulatában és kultúrájában is egyedülálló táj.

A zalai dombokon, a Zselicben és a Mecsekben is remekül éreztük magunkat. Utóbbi hegységbe szeretnénk visszatérni újabb túrákra, igaz, mi célokból sosem szenvedünk hiányt. Van félbehagyott sétánk a Balaton-felvidéken – most nyáron biztos többször ellátogatunk ide –, illetve az Alföldi Kéktúrát is szeretnénk megismerni” – hangzott a válasz. Roxy hogy bírja a kirándulásokat a 13. életévében? – vetettük fel.