Nyúlon 2013-ban alakították meg az értéktárbizottságot, amelynek vezetője Szűcs Mihály lett. A településről már több könyve is megjelent, de most az értéktárba felvett kincseket gyűjtötte össze, Nyúl község nemzeti értékei címmel. A kötetben a szerző fotókkal, ábrákkal, térképekkel mutatja be a falu harminchat települési, három sokorói tájegységi és egy megyei szintű nemzeti értékét.

Részletesen leírja a falu legféltettebb értékeit: a nyúli templomot, a Szurdikot, a lösz mélyutakat, a ritka védett növényfajokat, valamint a település két saját túraútvonalát, a Kökörcsin körutat és a keresztutat, valamint a Lila-hegyen álló új kilátót is.