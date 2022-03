A magasan jegyzett Berliner Wine Trophy nemzetközi megmérettetés történetében először érdemelt ki magyar borászat elismerést. A Steigler Pincészet a kiemelkedő minőségű, organikus boraival nyerte el a „Legjobb organikus bortermelő” címet a berlini versenyen. A Steigler Pincészet 2019 óta foglalkozik organikus, azaz vegyszermentes borászattal, ami nemcsak a versenyeken örvend nagy népszerűségnek, de a borkedvelők körében is. A soproni pincészet 21 hektáron, organikus művelésű ültetvényein termeli meg a zöld veltelini, zweigelt, kékfrankos, pinot noir és merlot szőlőfajtákat, melyekhez az újonnan telepített cabernet franc, malbec, syrah és a furmint is csatlakozott.

– A boraink népszerűsége is azt mutatja, hogy van jövője az organikus borászatnak. A 2019-es évjáratunk készült először vegyszermentesen, amellyel szintén neveztünk a Berliner Wine Trophy megmérettetésre és a furmint, a kékfrankos és zöld veltelini arany minősítést kapott a nemzetközi megmérettetésen. A 2020-as évjáratban ezek a borok szintén aranyat kaptak, sőt, az első termésből született cabernet france és syrah is. Azt gondolom, hogy a mostani különdíj annak köszönhető, hogy a bioboraink szép teljesítményt érnek el – mondta el Varga Tamás, borász. Hozzátette, a különdíj is azt mutatja, hogy minden alázatot, munkát és energiát megér, hogy tanúsított organikus boraik születnek.