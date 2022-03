A csapat a dél-afrikai Fokvárosból indult el február 5-én, és küldetésük végeztével oda is térnek vissza. A szakemberek az S. A. Agulhas II. sarkkutató hajó mellett hibrid, víz alatti keresőjárműveket is használtak. A roncsot az Antarktiszi Szerződés értelmében történelmi helyszínként és emlékműként védik, így biztosítva, hogy felmérése és filmezése során semmilyen módon ne érintsék vagy zavarják. Az expedíció különleges oktatói feladatot is teljesített, élő adásban adtak közvetítést a keresésről. Az Endurance megtalálásával befejeződött a világ legnehezebb és legösszetettebb roncskereső missziója, a legkorszerűbb tenger alatti technológiákat alkalmazták és számos világrekordot állítottak fel.

A tengerfenéken lévő roncson jól kivehető a hátsó fedélzeten álló hajókerék. Fotó: Falklands Maritime Heritage Trust/National Geographic

Mensun Bound, az expedíció kutatási igazgatója azt nyilatkozta, lenyűgöző, hogy megtalálták az Endurance-t és felvételeket készíthettek róla. Ez a legjobb állapotban fennmaradt fa hajóroncs, amit valaha látott, még az „Endurance” felirat is látható rajta. Az expedícióval az is céljuk volt, hogy bemutassák a sarkkutatásban úttörő munkát végzett Shackleton és az Endurance történetét, hősiességüket a következő generációnak is.

A stáb, maguk mögött hagyva a jég birodalmát, visszaindult Fokvárosba. Az expedíció hivatalos dokumentumfotósa, a soproni születésű Horváth Eszter (Esther Horvath) úgy fogalmazott, a bolygó egyik legtörékenyebb környezetében dolgoztak, nagyon intenzív időszaknak élte meg a kutatás heteit. Örül, hogy részese lehetett ennek a sikeres küldetésnek. A csapat az expedíció krónikáját bemutató dokumentumfilmet is készített a National Geographic megbízásából, amelyet még idén bemutatnak.