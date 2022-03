A kamara pályaorientációs programjának célja, hogy hiteles információt nyújtson a továbbtanulási lehetőségekről, különös tekintettel a szakmaválasztásra. Pályaorientációs önismereti órák megtartását vállalta Komáromi Mónika ifjúsági coach, aki a gyerekeknek egyéni adottságaik, képességeik fejlesztésében, a reális önkép kialakításában nyújt segítséget játékos formában. Ma lesz az első órája, de a tavaszi és az őszi időszakban számos iskolába látogat el, illetve lehet még jelentkezni is az intézményeknek a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál.

Kézzelfogható információk

– Két éve végeztem el az ifjúsági coach képzést: nagyon szeretek 10–22 évesekkel foglalkozni, nyitottak a fejlődésre. A mi korosztályunknak még nem voltak ilyen lehetőségei, a mai fiatalok már sokat hallhatnak a témáról, de nem biztos, hogy kézzelfogható információkat kapnak. Akikkel egyénileg foglalkoztam, azokkal hamar sikerült eredményeket elérnünk. Most számomra is kihívás, hogy a kamarai program keretében hatodikos és hetedikes diákoknak tarthatok foglalkozásokat az osztályfőnöki órák keretében. Nemcsak ők tanulhatnak tőlem, hanem én is tőlük – kezdte beszélgetésünket Komáromi Mónika.

Mentális egészség

Mint elmondta, fontos, hogy a gyerekek testi egészsége mellett a mentális egészségükkel is foglalkozzanak. Általában a szülőkön keresztül jutnak el a gyermekek, fiatalok a szakemberhez az egyéni foglalkozásokra, mely során legalább öt alkalommal találkoznak: sok pszichológiai elemet tartalmazó, célra és cselekvésre sarkalló tanulási folyamat során fejlődnek. A kamarai program arra is jó, hogy szélesebb körben is fel tudja hívni a figyelmet az önismeret fontosságára, mely alapja a jó pályaválasztásnak.

– Tapasztalatom szerint pályaválasztás terén a szülői irányítás az erősebb. A tréning abban tud segíteni, hogy megtaláljuk, ki miben jó, mik az erősségei, önbizalmukat erősítjük. A kamaszkor egyébként is nehéz időszak, ekkor alakul a társakhoz, a nemekhez való viszony, keresik önmagukat, sok a testképzavaros fiatal. A coaching a jelenre és a jövőre koncentrál – fejtette ki a szakember.

Interaktív órák

– Az első órámat március elején tartom. Eddig hat iskola tizennégy osztálya jelentkezett az önismereti pályaválasztási órákra. Interaktív, játékos, a hatodik és hetedik osztályos korosztály számára is érthető, vicces formában igyekszem beszélni a témáról, de úgy, hogy mégis valamit hazavigyenek magukkal. Gondolatébresztőnek szánom, természetesen utána szívesen foglalkozom velük egyénileg is, ha a szülők kérik – fűzte hozzá Komáromi Mónika, aki szerint fontos, hogy a gyermekek megtudják, kik ők, mik az erősségeik, és ez a pályaválasztásukban is irányt fog mutatni. Még több információ a www.komaromimonika.hu oldalon található.