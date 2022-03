Magbörzével startoltak

„Tavaszváró csereberével, magbörzével indítottuk a szezont. Mi lepődtünk meg a legjobban az érdeklődés láttán, szinte senki nem jött üres kézzel. Többen a tavalyi termésből nyert, szárított magokkal érkeztek, s ajánlották ezeket a többieknek. A magbörzén különleges paradicsomfajtákat szintén lehetett szerezni, de került Cayenne- bors magja is a sörpadunkra” – kezdte Sándorovszky Brigitta. A győri közösségi kert egyik koordinátora hozzátette: most is 23 parcella áll rendelkezésre. Ezek közül ötöt adtak vissza költözés vagy családi okok miatt a tavalyi csapatból, de a várólistáról pillanatok alatt megtalálták a kis földdarabok új gazdáit a szervezők.

Fotó: Pelczéder-család

Spórolás

Túl az élményen, hogy saját magad termeled a vitaminbombákat, a közösségi kert összeköti a kellemest a hasznossal. A zöldség- és gyümölcsárak elszabadulását nap mint nap érezzük az üzletekben; a fürtös paradicsom kilóját 1000 forint alatt már legfeljebb csak akciósan vihetjük haza, de példának említhetjük a paprikát is. Utóbbi kilója lassan, de biztosan 1500 forinthoz közelít. „Ez is fontos szempont. Az egyik parcellát közösen gondozzuk Koncz Nórával, a Muszáj Egyesület vezetőjével. Ők is, mi is nagycsaládosok vagyunk három-három gyerekkel, mégis a pici parcella mindkét családnak biztosít nyár elejétől elegendő gyümölcsöt, zöldséget, levesnek valót hétről hétre. Akad egyébként kertész a közösségben, aki télen is tudott szüretelni kelbimbót, karfiolt” – hallottuk.

Fotó: Csapó Balázs

Dombágyás és tanparcella

„Az idei évben két új fontos projektet tervezünk. Egyrészt német mintára dombágyást építettünk, amelynek saját komposztunk biztosítja az egyik rétegét. Így 15 négyzet- méterre sikerült emelni a termőterületet a mindenki parcellájában, de azt még nem döntöttük el, hogy mivel vessük be ezt a részt. Másrészt helyi iskolásoknak, ovisoknak szeretnénk olyan tanparcellát kialakítani, amely megragadja a figyelmüket, sok-sok földi kincset rejt majd, s így remélhetőleg ők is kedvet kapnak a kertészkedéshez egyszer. Utóbbi parcellával a helyi és a biotermények egészségügyi, környezeti és ökológiai fontosságát is bemutatjuk majd” – tette hozzá Sándorovszky Brigitta.

Fotó: Csapó Balázs

Köszönet

A megye első közösségi kertjében heteken belül indul a földmunka. Elsőként a hideget jól tűrő zöldségeket, hagymát, retket, petrezselymet, spenótot ültetik el, aztán a meleg berobbanásával „megágyaznak” nyári kedvenceinknek is. „Szeretnénk megköszönni a föld tulajdonosainak, hogy idén is rendelkezésünkre bocsátották a területet. Így tovább él a győri közösségi kert sokak örömére” – búcsúzott Sándorovszky Brigitta.